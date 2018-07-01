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Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Çin 2. liginde yer alan bir kulübün Ricardo Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

Beşiktaş yönetiminin, iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü isimlerden biri olan Ricardo Quaresma'ya çok cazip bir teklif geldi. Beşiktaş'tan iki yıllık sözleşmesi karşılığında 3 milyon 850 bin Euro kazanacak olan Portekizli oyuncuya senelik 9 milyon Euro teklif edildi.

Çin 2. Ligi'nde yer alan ve adı gizli tutulan bir kulübün, 35 yaşındaki Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro'dan 3 senelik teklif sunduğu, bu çılgın rakam üzerine Portekizli yıldızın da öneriyi kabul ettiği öğrenildi.

Çinliler'in bonservis bedeli olarak Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif ettikleri, başkan Fikret Orman'ın ise bu rakamı az bulduğu bildirildi. Bu teklifi geri çeviren Orman'ın, 10 milyon Euro istediği öğrenildi.

Futbol hayatının son yıllarında gelen bu astronomik teklifi kaçırmak istemeyen Quaresma'nın, Dünya Kupası sonrasında Beşiktaş ile masaya oturup kendisine anlayış gösterilmesini isteyeceği bildirildi. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
quaresma Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Çin

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