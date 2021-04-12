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Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere

12.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta istatistikleri altüst eden Rachid Ghezzal, Avrupa'da da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in ensesinde. Erzurum maçında 1 gol ve 1 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in (16 asist) ardından en çok asist yapan futbolcu konumuna geldi.

Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşıyor. Erzurum maçında klas bir gol atan ve bir de gol pası veren Cezayirli solak futbolcu, Avrupa'da asist krallığı yarışında Thomas Müller'i zorluyor. Toplam 14 asiste erişen 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da tüm liglerde asist yapan futbolcular arasında ikinci sıraya yerleşti. 16 asisti bulunan Bayern'in yıldızı ve Ghezzal arasında ligler bitene kadar rekabet sürecek.

SON 10 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCUSU

Rachid Ghezzal, 14 asiste ulaşarak Beşiktaş'ta son 10 yılın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Kariyerinin en fazla asist yaptığı dönemini geçiren Rachid Ghezzal'ın bu sezon 3 de gole imza attı. Cezayirli yıldız Süper Lig'de toplam 17 gole direkt katkı sağladı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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