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Racing Club taraftarı, şampiyonluk kutlamalarına dedesinin kafatasıyla katıldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Arjantin'de şampiyonluğa ulaşan Racing Club büyük sevinç yaşarken, kutlamalara kafatasıyla katılan bir taraftar damga vurdu. Racing Club taraftarı olan dedesinin kafatasıyla katılan bir taraftar, gündeme oturmayı başardı.

Racing Club taraftarı, şampiyonluk kutlamalarına dedesinin kafatasıyla katıldı!

Arjantin Süper Lig'de Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Racing Club 18. şampiyonluğunun sevincini yaşarken kutlamalara kafatasıyla katılan bir taraftar gündeme oturdu.

Dedesinin kafatasını kutlamalara getirdiğini belirten taraftar, büyük babasının Racing Club hayranı olduğunu söyledi. Çılgın taraftar, TNT'ye konuyla ilgili verdiği demeçte, ''Dedem bununla gurur duyardı'' dedi.

  1. şampiyonluğunu elde eden Racing Club, bundan önceki son şampiyonluğunu 2014 yılında kazanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Racing Club Arjantin Süper Ligi

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