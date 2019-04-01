Racing Club taraftarı, şampiyonluk kutlamalarına dedesinin kafatasıyla katıldı!

Arjantin Süper Lig'de Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Racing Club 18. şampiyonluğunun sevincini yaşarken kutlamalara kafatasıyla katılan bir taraftar gündeme oturdu.

Dedesinin kafatasını kutlamalara getirdiğini belirten taraftar, büyük babasının Racing Club hayranı olduğunu söyledi. Çılgın taraftar, TNT'ye konuyla ilgili verdiği demeçte, ''Dedem bununla gurur duyardı'' dedi.