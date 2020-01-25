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Radamel Falcao'dan deprem mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Elazığ'da yaşanan depremin ardından tüm Türk halkı için destek mesajı paylaştı.

Radamel Falcao'dan deprem mesajı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, depremden etkilenenler ve tüm Türk halkı için destek mesajı paylaştı.

İşte Falcao'nun mesajı;

"Depremden gelen kötü haberler nedeniyle Elazığ, Malatya ve tüm Türk insanlarının yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Depremden etkilenen insanlar ve aileler için dua ediyorum"


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