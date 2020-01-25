Radamel Falcao'dan deprem mesajı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, depremden etkilenenler ve tüm Türk halkı için destek mesajı paylaştı.
İşte Falcao'nun mesajı;
"Depremden gelen kötü haberler nedeniyle Elazığ, Malatya ve tüm Türk insanlarının yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Depremden etkilenen insanlar ve aileler için dua ediyorum"
I would like to express my solidarity with the people in Elazig, Malatya and all Turkish people for the sad news about earthquake. My pray for the families and people affected.— Radamel Falcao (@FALCAO) January 25, 2020
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