Radamel Falcao'dan deprem mesajı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, depremden etkilenenler ve tüm Türk halkı için destek mesajı paylaştı.

İşte Falcao'nun mesajı;

"Depremden gelen kötü haberler nedeniyle Elazığ, Malatya ve tüm Türk insanlarının yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Depremden etkilenen insanlar ve aileler için dua ediyorum"

I would like to express my solidarity with the people in Elazig, Malatya and all Turkish people for the sad news about earthquake. My pray for the families and people affected.