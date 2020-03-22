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Radamel Falcao'dan Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.03.2020 19:27 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a geliş sürecini değerlendiren dünya yıldızı sarı kırmızılı taraftarlara merak edilen konuları açıkladı.

Radamel Falcao'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, beIN SPORTS'a Galatasaray'a geliş sürecini anlattı. Sarı kırmızılı takımı neden tercih ettiğini söyleyen yıldız isim samimi açıklamalarda bulundu.

"TUTKU KALBİMİ KAZANDI..."

Falcao, "Monaco ile sözleşmemin son senesinde olduğum için önümde pek çok fırsat vardı. Fakat Galatasaray, her sezon şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Bu amacı ve bu amaca ulaşmak için sahip olduğu tutku kalbimi kazandı.’’ dedi.

"AİLEMLE KARAR VERDİK"

Falcao, ‘’O süreç, ailemle birlikte seçenekleri değerlendirmekle geçti. Bizim için fantastik ve özel bir tecrübe olacağını düşündüğümüz için Galatasaray’ı seçtik. Sportif anlamda da bu bizim için avantajdı. Galatasaray gibi bir kulübe imza atmak unutulmazdı.’’ diyerek bu konuya açıklık getirdi.

"İSTANBUL..."

Falcao, ‘’İlk olarak İstanbul’un büyük bir şehir olduğundan bahsettiler. Galatasaray’ın her zaman kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu söylediler. Bence bu bir futbolcu için çok önemlidir.‘’ dedi.

"KULÜBÜN TUTKUSUNU BANA YANSITTILAR"

Falcao, "Her daim takımınız için elinizden gelenin en iyisini vermeye çalışırsınız. Bu tip şeylerle beni ikna ettiler ve kulübün tutkusunu bana da yansıttılar.’’ diyerek sözlerini noktaladı.

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