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Radamel Falcao İspanya'ya dönüyor

31.08.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Radamel Falcao, Rayo Vallecano'ya imza atması bekleniyor.

Radamel Falcao İspanya'ya dönüyor

İspanyol Marca gazetesi Radamel Falcao'nun Rayo Vallecano ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Haberin detayında, Rayo Vallecano'nun Radamel Falcao'yu transfer etme konusunda istekli olduğu ve Falcao'dan gelecek cevabı beklemeye başladığı kaydedildi. Falcao'nun 'Tamam' demesi halinde İspanyol kulübü, Galatasaray ile temasa geçecek.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYI BEKLİYORLAR

Rayo Vallecano'nun Radamel Falcao'yu bonservis ödemeden transfer etmek istediği ve Kolombiyalı oyucunun sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesini karşılıklı fesh etmesini beklediği belirtildi.

İspanya La Liga'da mücadele eden ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.

İspanya'da daha önce Atletico Madrid forması giyen Falcao, 2019 yazında bonservissiz olarak Monaco'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. 35 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta toplam 25 dakika süre aldı.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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