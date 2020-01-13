Bomba iddia! Radamel Falcao'yu o takıma yazdılar

Barcelona, sezonu kapatan Luis Suarez'in sakatlığıyla sarsılırken, yeni golcü arayışına da başladı.

İspanyol Sport gazetesi, Barcelona'da 'Suarez yerine alınabilecek forvetler' başlığıyla verdiği haberde adaylar arasında Galatasaraylı Radamel Falcao'yu da gösterdi.

Haberde, sezon sonuna kadar bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Katalan devinin, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani, Chelsea'den ayrılmak isteyen Olivier

Giroud ve Galatasaraylı Radamel Falcao'yu listesine aldığı belirtildi.

