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  4. Bomba iddia! Radamel Falcao'yu o takıma yazdılar

Bomba iddia! Radamel Falcao'yu o takıma yazdılar

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

İspanyol basını, Barcelona'nın 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Luis Suarez'in yerine yeni bir golcü alabileceğini yazdı. Haberde Barcelona'nın Galatasaraylı Radamel Falcao, PSG forması giyen Edinson Cavani ve Chelsea'den ayrılacak olan Olivier Giroud'yu transfer edebileceği belirtildi.

Bomba iddia! Radamel Falcao'yu o takıma yazdılar

Barcelona, sezonu kapatan Luis Suarez'in sakatlığıyla sarsılırken, yeni golcü arayışına da başladı.

İspanyol Sport gazetesi, Barcelona'da 'Suarez yerine alınabilecek forvetler' başlığıyla verdiği haberde adaylar arasında Galatasaraylı Radamel Falcao'yu da gösterdi.

Haberde, sezon sonuna kadar bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Katalan devinin, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani, Chelsea'den ayrılmak isteyen Olivier
Giroud ve Galatasaraylı Radamel Falcao'yu listesine aldığı belirtildi.

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