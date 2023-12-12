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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den spor programları için karar!

12.12.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e çirkin saldırı büyük infial yaratırken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de spor programlarıyla ilgili yeni kararını açıkladı.

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den bir açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı paylaşımda, "Şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

İŞTE EBUBEKİR ŞAHİN'İN SÖZLERİ

"Şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız. MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz.

Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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