Radyoyu kim, ne zaman icat etti? Radyoyu ilk kim buldu?

Radyolar, 19. yüzyılda ilk kez icat edildiğinden bu yana kullanılmaktadır ve günümüzde dijital radyoculuk öne çıkmış durumdadır. Günümüzde NASA’nın (National Aeronautics and Space Administration) ve diğer tüm uzay ajanslarının da uzaya gönderdikleri araçlarda radyo bir haberleşme aracı olarak kullanmaktadır. Dünyanın birçok yerinde her yıl 7 Mayıs tarihi Dünya Radyo Günü olarak kutlanmaktadır.

Radyoyu kim, ne zaman icat etti?

İlk kez 1895 yılında icat edilen radyo, bir gemiden çalıştırılmış ve karaya gönderilen 3 tane S harfi ile birlikte yeryüzünde ilk kez radyo dalgaları yayılmıştır. Bir yıl sonra patenti alınan radyonun insanlık tarihi için son derece önemli bir buluş olduğu kabul edilmektedir. Bu icat nedeni ile radyonun mucidi 1909 yılında Nobel Fizik Ödülü’nü almaya da hak kazanmıştır.

Radyo dalgaları kablosuz telgraf yöntemi kullanılarak yaklaşık olarak 3 kilometre uzağa dalgaları iletmeyi başarmış olan radyonun mucidi, radyo buluşunun patenti için İngiltere’de başvuru yapmıştır. 1986 yılında bu başvuru kabul edilmiş ve patent verilmiştir.

Radyoyu ilk kim buldu?

Aynı zamanda bir haberleşme aracı da olan radyonun mucidi olan İtalyan Guglielmo Marconi, bu icadı sayesinde radyonun patentini aldığı İngiltere’de ün salmış ve bir aristokrat olarak saygı görmüştür. 1865 yılında İskoç fizikçi olan James Maxwell radyo dalgalarının bir ışığa benzer olarak uzayda yayılmaları gerektiğini öngörmüştür. Bu teorisi üzerine Alman fizikçi Heinrich Hertz, bu dalgaların varlığını 1888 yılında ortaya koymayı başarmıştır.

Fizik alanında yaşanan bu gelişmeler sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nde de bazı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Nicola Tesla, icat etmiş olduğu bobinler sayesinde radyo sinyallerini daha uzak mesafelere iletebileceğini fark etmiştir. Tesla, 1895 yılında bu düşüncesini gerçekleştirmiş ve New York’ta bulunan laboratuvarından yaklaşık olarak 80 kilometre ileriye radyo sinyalleri göndermiştir. Ancak bu buluşunun patentini almayı başaramamıştır.