Rafa Silva bu kez sabırları taşırdı! Beşiktaş'ta işler arap saçına döndü

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva konusunda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen 32 yaşındaki futbolcu, günün ilk programı olan salon çalışmasına katılmadı.

'AĞRILARIM VAR' DİYEREK ÇALIŞMAYA KATILMADI

Takımın akşam antrenmanında da yer almayan Rafa Silva’nın, ağrılarını gerekçe göstererek çalışmaya çıkmadığı belirtildi. Portekizli oyuncunun üst üste iki idmanı kaçırması, takımdaki geleceğiyle ilgili soru işaretlerini bir kez daha artırdı.

BEŞİKTAŞ YENİ BİR HAMLE YAPABİLİR

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu da akşam idmanında yer almadı. Yönetimin, Rafa Silva’nın durumu hakkında kısa süre içinde yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor.