Rafa Silva için açıklama! "Yanlış yapıyor, burası Beşiktaş"

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Rafa Silva'nın siyah-beyazlılarla yaşadığı krize değinen tecrübeli çalıştırıcı, Portekizli yıldızın yanlış yaptığını söyledi.

Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların içinde bulunduğu durum hakkında HT Spor'a analizlerde bulundu. İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları...

"ÖNLERİNDE UZUN BİR ZAMAN VAR"

"Sıkıntılı bir şekilde lige başladılar. Yeni gelen isimler de takıma alışamadı ama önlerinde çok uzun bir zaman var. Bu zamanı mutlaka değerlendireceklerdir. Beşiktaş’ın yüzde yüz oyuncu ihtiyacı olacak, bunu da büyük ihtimalle devre arasında karşılarlar."

"RAFA SILVA YANLIŞ YAPIYOR"

"Rafa Silva yanlış yapıyor. Zamanlama açısından da doğru değil. Hem hocayı, hem yönetimi zorda bırakıyor. Yaptığı şey takımını yarı yolda bırakmaktır. Zamanlama açısından da çok yanlış. Takım ve taraftar onu çok seviyor. Beşiktaş sıradan bir kulüp değil. Kimler geldi kimler geçti."

