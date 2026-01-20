Rafa Silva'nın geleceği belli oldu! İstanbul'dan ayrılıyor: İşte yeni takımı

Beşiktaş’ta son haftalarda maç kadrosunda yer almayan ve ayrılık talebini yönetime ileten Rafa Silva için transfer süreci hız kazandı. Portekizli futbolcunun eski kulübü Benfica, bu transfer adına somut adımlar atarak İstanbul’a çıkarma yaptı.

MARIO BRANCO MASADA

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco’nun İstanbul’a gelerek Beşiktaş yönetimiyle birebir görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan temasların ardından iki kulüp arasında bonservis bedeli konusunda önemli mesafe kat edildi.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Portekiz’e dönmek isteyen Rafa Silva için Benfica ile Beşiktaş’ın prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. HT Spor’un aktardığı bilgilere göre, tarafların el sıkışmasının ardından tecrübeli oyuncunun çarşamba günü Türkiye’den ayrılması bekleniyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Portekiz basınından A Bola, Benfica’nın bonuslar dahil 5 milyon euroluk bir teklif sunduğunu yazdı. Beşiktaş’ın ise bu transfer için 7 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Mario Branco’nun İstanbul’daki görüşmeleri sonrası bonservis bedelinde uzlaşma sağlandığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Portekizli hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaparak skor katkısı verdi.