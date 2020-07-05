SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Rafael Nadal’ın yatı Göcek’te kaza yaptı

Rafael Nadal’ın yatı Göcek’te kaza yaptı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı, kayalıklara çarptı. Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.

Rafael Nadal’ın yatı Göcek’te kaza yaptı

Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya’nın Mallarco Adası’ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi’ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu’nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı. İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi

(DHA)

5152

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldüABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

F.Bahçe Kadıköy'de hata yapmadı!

F.Bahçe Kadıköy'de hata yapmadı!

Fenerbahçe'nin Barcelona seferi! Sağ bek ve stoper

Fenerbahçe'nin Barcelona seferi! Sağ bek ve stoper

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Lider, kritik virajı döndü!

Lider, kritik virajı döndü!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sporu bırakıp cinsel içerikleri siteye video satmaya başladı

Sporu bırakıp cinsel içerikleri siteye video satmaya başladı

Maradona'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Maradona'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rafael Nadal’ın yatı Göcek’te kaza yaptı

Rafael Nadal Türkiye'de kaza yaptı

ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü

ABD'de Philadelphia Phillies'ın eski beyzbol oyuncusu Tyson Brummett uçak kazasında öldü

Formula 1'de sezonun ilk pole pozisyonu Bottas'ın

Sezonun ilk pole pozisyonu onun!

Milli judocular Kovid-19 testine girdi

Milli judocular Kovid-19 testine girdi

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler, spor müsabakaları ne zaman başlayacak?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler, spor müsabakaları ne zaman başlayacak?

Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Babası koronavirüsten hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.