Rafael Nadal’ın yatı Göcek’te kaza yaptı

Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya’nın Mallarco Adası’ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi’ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu’nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı. İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi
(DHA)
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