Rafael: Transferimde en güçlü seçenek Beşiktaş!

Sağ bek arayışı içinde olan Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Olimpik Lyon'un sağ beki Rafael, transferi hakkında konuştu.

''EN GÜÇLÜ SEÇENEK BEŞİKTAŞ''

Beşiktaş iddialarını doğrulayan Rafael, ''Transfer döneminde çok seçeneğim var. En güçlü seçenek Beşiktaş olarak gözüküyor. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, iyi bir kulüp. Premier Lig ise beni her zaman etkiliyor. Diğer bir seçenek ise Lyon'da kalmak.'' şeklinde konuştu.

Lyon ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 31 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.

(Sporx)

