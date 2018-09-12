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Rafet El Roman'dan Trabzonspor'a ziyaret

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu şarkıcı Rafet El Roman, Ortahisar ilçesinde verdiği konserin ardından Trabzonspor tesislerini ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.

Rafet El Roman'dan Trabzonspor'a ziyaret

Rafet El Roman, önceki gün Trabzon’da düzenlenen Bağ Bozumu Festivali kapsamında Ortahisar ilçesinde sahne aldı. Konser sırasında El Roman’a Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Cahit Erdem ve Zeyyat Kafkas tarafından isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

50 yaşındaki şarkıcı, konserin ardından Trabzonspor'un tesislerini ziyaret ederek sabah antrenmanını katıldı. Futbolcularla fotoğraf çekilen El Roman, daha sonra bir süre teknik direktör Ünal Karaman ile sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Rafet El Roman Ortahisar

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