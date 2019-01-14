Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop yeniden mi evleniyor?

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Altıntop eski eşiyle yineden evlenme ihtimali olduğunun sinyalini şu sözlerle verdi:

Rafet bekar ben bekarım. Her şey olabilir. Allah 95 yılında yazmış kaderime evlendik, yine yazdıysa yine evleniriz. Kaderde varsa o kitabı bir daha okuyacağız yapacak bir şey yok. Kızlar evlenmemizi çok istiyor. Rafet evlenme tekllifi etse kabul eder miyim bilmiyorum, kızlarıma sorarım herhalde... 14 Şubat'ta size bir sürprizimiz var. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Bekleyip göreceğiz.

"ARKADAŞIMI YATAĞA DAVET ETTİ"

Atıntop daha önce eski eşi hakkında yaptığı şu açıklamalarla olay olmuştu:

"Garip garip fantezilere vardı. Ben giyinip süsleniyor, kokular sıkıp kocamı bekliyorum. O eve geliyor, 'Hadi gözünü kapa şunla bunla yattığını düşün. Beni de onla bunla hayal et' diyordu. Bir defasında eve gelen kız arkadaşıma yaptı o teklifi. Ben kıza yukarıda yatak hazırlamaya çıkarken; 'Sen istersen bu gece bizimle yat' dedi. Kız çok bozuldu; tersledi onu. Ben mahvoldum. Kız sandı ki başka zaman böyle şeylere evet diyen oldu."

ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Bu arada Tuğba Altıntop bütün organlarımı bağışladığını da canlı yayında açıkladı.

