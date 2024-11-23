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Rafine şekersiz kurabiye tarifi: Rafine şekersiz kurabiye nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 19:02
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Son zamanların en gözde tarifleri rafine olmayan şekerle yapılan tarifler. Sağlıklı beslenmek isteyen kişilerin özellikle tercih ettiği bu tariflerde işlenmiş, rafine edilmiş şeker yok. Hem daha az kalorili hem daha sağlıklı olan bu tariflerden biri de rafine şekeriz kurabiye tarifi.

Rafine şekersiz kurabiye tarifi: Rafine şekersiz kurabiye nasıl yapılır?
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Kaç adet 10
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Adet 140kal

Rafine şekerden uzaklaşmak isteyenlerin başvurduğu tariflerden biri de rafine şekersiz kurabiye tarifidir. Sağlıklı bir atıştırmalık olan bu kurabiyeleri çok seveceksiniz ve hep yapmak isteyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 1 bardak muz püresi
  • 2 bardak yulaf
  • Yarımşar bardak damla çikolata, fıstık ezmesi
  • 1 paket kabartma tozu

TARİF

  • Malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye hamurdan parçalar kopartıp istediğiniz şekli verin.
  • Hepsini tepsiye dizin.
  • Sıcak fırında 180 derecede 15 dakika kadar pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
şeker tarif
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