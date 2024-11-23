Rafine şekersiz kurabiye tarifi: Rafine şekersiz kurabiye nasıl yapılır?

Rafine şekerden uzaklaşmak isteyenlerin başvurduğu tariflerden biri de rafine şekersiz kurabiye tarifidir. Sağlıklı bir atıştırmalık olan bu kurabiyeleri çok seveceksiniz ve hep yapmak isteyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 bardak muz püresi

2 bardak yulaf

Yarımşar bardak damla çikolata, fıstık ezmesi

1 paket kabartma tozu