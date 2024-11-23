Rafine şekersiz kurabiye tarifi: Rafine şekersiz kurabiye nasıl yapılır?

Son zamanların en gözde tarifleri rafine olmayan şekerle yapılan tarifler. Sağlıklı beslenmek isteyen kişilerin özellikle tercih ettiği bu tariflerde işlenmiş, rafine edilmiş şeker yok. Hem daha az kalorili hem daha sağlıklı olan bu tariflerden biri de rafine şekeriz kurabiye tarifi.
Rafine şekerden uzaklaşmak isteyenlerin başvurduğu tariflerden biri de rafine şekersiz kurabiye tarifidir. Sağlıklı bir atıştırmalık olan bu kurabiyeleri çok seveceksiniz ve hep yapmak isteyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 bardak muz püresi
2 bardak yulaf
Yarımşar bardak damla çikolata, fıstık ezmesi
1 paket kabartma tozu
TARİF
Malzemeleri bir kapta karıştırın.
Yağlı kağıt serili tepsiye hamurdan parçalar kopartıp istediğiniz şekli verin.
Hepsini tepsiye dizin.
Sıcak fırında 180 derecede 15 dakika kadar pişirin.
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