6 Mayıs'ta oraya akın ettiler! Binlerce yıllık gelenek

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Çalçakırlar Mahallesi’nde Hıdırellez Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinliklerde geleneksel ritüeller yaşatılırken, araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu Hıdırellez’in Anadolu’nun en köklü bahar bayramlarından biri olduğunu vurgulayarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirası arasında yer alan Hıdırellez Bayramı, bu yıl da Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Çalçakırlar Mahallesi’nde büyük bir coşku ile kutlandı. Büyük Menderes Vadisi’nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen kutlamalarda yüzlerce vatandaş bir araya gelirken, etkinlikler adeta kültürel bir buluşmaya dönüştü.

"HIZIR KARADA, İLYAS DENİZDE İNSANLARIN YARDIMCISI"

Denizlili araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, Hıdırellez’in yalnızca bir bahar kutlaması değil, aynı zamanda Anadolu’nun inanç ve kültür dünyasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Afatoğlu, Anadolu inançlarında Hızır’ın karada, İlyas’ın ise denizlerde insanlara yardım eden kutsal kişiler olarak kabul edildiğini belirterek, halk arasında "Hıdır-Ellez" olarak bilinen bu özel günün bereket, umut ve dayanışmanın sembolü olduğunu söyledi. Afatoğlu, "Anadolu kültüründe Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir kez, 6 Mayıs günü bir araya geldiklerine inanılır. Bu buluşmanın doğaya bereket, insanlara sağlık ve huzur getirdiği düşünülür. Hıdırellez bu yönüyle Türk dünyasının en köklü bahar bayramlarından biridir" dedi.

ATEŞLER YAKILDI, DİLEKLER GÜL AĞAÇLARINA BAĞLANDI

Kutlamalar kapsamında vatandaşlar geleneksel ritüelleri de yaşattı. Hıdırellez gecesinde dilekler tutuldu, gül ağaçlarına kırmızı kurdeleler bağlandı, bazı vatandaşlar ise küçük ev, araba ve çeşitli semboller yaparak dileklerinin gerçekleşmesini temenni etti. Yakılan ateşlerin üzerinden atlayan vatandaşlar, yeni yılın sağlık, bereket ve mutluluk getirmesi için dua etti.

DENİZLİ’NİN MANEVİ DURAKLARINDA GELENEK SÜRÜYOR

Araştırmacı yazar Afatoğlu, geçmişte Denizli’nin birçok yerleşim yerinde Hıdırellez kutlamalarının türbeler çevresinde yapıldığını hatırlatarak, günümüzde bu kültürün daha sınırlı bölgelerde sürdürüldüğünü söyledi. Çal-Çakırlar Mahallesi’ndeki Dümülcü Sultan ve Gayp Erenler Türbeleri, Çal Akkent’teki Donsuz Ahmet Türbesi, Honaz Dereçiftlik Mahallesi’ndeki Ardıçlı Baba Türbesi ile Babadağ’daki bazı türbelerin halen bu geleneğin yaşatıldığı önemli merkezler arasında bulunduğunu kaydetti.

KOMŞU İLLERDEN YOĞUN KATILIM: BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Kutlamaların Dümülcü Sultan ve Gayp Erenler Türbeleri çevresinde gerçekleştirildiğini belirten Afatoğlu, etkinliklere Denizli’nin yanı sıra İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Aydın ve Uşak’tan da yoğun katılım olduğunu ifade etti. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği etkinliklerde birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları öne çıktı.
Kutlamaların kültürel hafızanın korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Afatoğlu, "Hıdırellez yalnızca geçmişten gelen bir gelenek değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir kültürel mirastır. Bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Türk dünyasının Hıdırellez Bayramı’nı kutluyor, ülkemizin her türlü afet ve felaketten korunmasını diliyorum" ifadelerini kulland

