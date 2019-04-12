Rage 2 İçin yeni fragman yayınlandı

“Everything vs. Me” başlığı altında yayınlanan aksiyon odaklı video, bol patlamalı ve etrafımızdaki birçok tehlikeyi gözler önüne seriyor.
id Software ve Avalanche Studios’nun geliştirdiği oyunun 14 Mayıs tarihli çıkışı yaklaştıkça hem oynanış kısmında hem de silah tasarımları gibi birçok konuda bilgi sahibi oluyoruz.
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