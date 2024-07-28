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  4. Rahmi Koç için parti verildi! 93 yaşındaki iş insanı dans pistinde şov yaptı

Rahmi Koç için parti verildi! 93 yaşındaki iş insanı dans pistinde şov yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 15:41
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un dans edip eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Koç'un o anlarını görenler "Yaşına rağmen bu enerji helal olsun" dedi.

Rahmi Koç için parti verildi! 93 yaşındaki iş insanı dans pistinde şov yaptı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un son hali ve eğlendiği görüntüler gündem oldu.
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç için hazırlanan davette ünlü iş insanı çok eğlendi. Gazeteci Atılay Kandemir, sosyal medya hesabında Rahmi Koç’un dans ettiği anları paylaştı.

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Atılay Kandemir o anları "İş dünyasının efsane iş insanı Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç Bey'e Allah uzun ömürler versin. Birkaç ay sonra 94 yaşına girmeye hazırlanan iş insanı Temmuz ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde soluğu dostlarının yanında yer aldı. Burada yolunu dört gözle bekleyen dostlarının onuruna düzenlediği davette bir kez daha gönülleri fetheden Rahmi Koç, gecenin ilerleyen saatlerinde dans pistinde şarkılara eşlik etti, dans etti gönlünce şahane bir gece yaşadı. 1930 doğumlu Rahmi beye ve bu yaştaķi dostlara sağlıklı mutlu bir ömür diliyorum" diyerek paylaştı.

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Koç, şarkılar eşliğinde dansçılarla gece boyu dans etti.

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Ekim ayında 93 yaşına girecek olan Koç'un dinçliği ise gözlerden kaçmadı. Koç'un o anlarını görenler "Yaşına rağmen bu enerji helal olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
rahmi koç
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