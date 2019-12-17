Rakamlar İstanbul için alarm veriyor

İstanbul'da kasım ayının kurak geçmesinin ardından aralık ayında da benzer bir tablo yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da Meteoroloji'nin verilerine göre yağış beklenmemesi susuzluk konusunda endişeleri beraberinde getiriyor.

RAKAMLAR ALARM VERİYOR



İSKİ'nin İstanbul'da barajlarda doluluk verilerine göre, dün itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 34,81 olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı tarihte barajlarda doluluk oranı ise 69,26'ydı. İstanbul barajlarındaki bu rakamlar, son 10 yılın en düşük seviyesi durumunda.

İşte 16 Aralık baz alındığında dün ve geçmiş yıllara ait barajlardaki doluluk oranları;



