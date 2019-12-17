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Rakamlar İstanbul için alarm veriyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde. 1 Aralık'ta 35,60 olarak ölçülen doluluk oranı dün itibarıyla 34,81 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı 69,26'ydı.

İstanbul'da kasım ayının kurak geçmesinin ardından aralık ayında da benzer bir tablo yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da Meteoroloji'nin verilerine göre yağış beklenmemesi susuzluk konusunda endişeleri beraberinde getiriyor.

RAKAMLAR ALARM VERİYOR

İSKİ'nin İstanbul'da barajlarda doluluk verilerine göre, dün itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 34,81 olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı tarihte barajlarda doluluk oranı ise 69,26'ydı. İstanbul barajlarındaki bu rakamlar, son 10 yılın en düşük seviyesi durumunda.

İşte 16 Aralık baz alındığında dün ve geçmiş yıllara ait barajlardaki doluluk oranları;

doluluk

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Anahtar Kelimeler:
istanbul barajları barajlarda doluluk oranı susuzluk

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Okuyucu Yorumları 70 yorum
İmamoğlu varsa kıtlık var
KANAL İSTANBUL GELECEK SUSUZLUK BİTECEK.
Akp nin olduğu her yer kuraklıktır betonlaşmadır.
Hayır Ninelerimiz Chp varsa kıtlık var derler. Hatta İsmet İnönü'nün lakabı kıtlık cücüğüdür. Shp döneminde erdal İnönü miting yapmaya gitmiş oradan yaşlı bi nine erdal İnönü'yü babası ile karıştırıp "yinemi geldin kıtlık cücüğü" demiş yanindakiler yok nine bu onun oğlu demiş o da ne fark eder ha chp ha shp bunlar varsa kıtlık vardır demiştir.
40 SENE SU SIKINTISI YOK DİYORDU REİS
@toprak3380 sizin gibi saflarda buna inanır. Başta kim olursa olsun, çarpsın, çalsın, çırpsın, satsın, işsizlik olsun. intiharlar olsun ama chp olmasın değil mi? Bravo size. Bu kafayla devam edin. Bilimi önüne alacaksın önce. Ülkemiz küresel ısınmadan etkilenme de ilk beşe girer. İkincisi soğuk ve yağışlı hava bir türlü ülkemize inemiyor. Karadeniz'e kadar iniyor ama daha sonra kaçıyor. Sabırlı olmak, isyan etmemek gerekir.
Hani 2040 yılına kadar su sorunu yoktu.Melenide o zamn yaptık demişlerdi https://www.youtube.com/watch?v=MkP0y58ZEsc
sizin aklınız bu kadarsa diyecek bişeyimiz yok 2040 meselesi altyapı üstyapı barajlar yeterli demektir. ama sizin kuşbeyinli kafanız hep şeytandan önce çalışır..
2040 değil 2071 demişlerdi..
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