Rakibine uçan tekma atan Alper Sürücü'ye 12 maç ceza!

6 Ocak Çarşamba günü oynanan Darıca GB-Büyükçekmece Tepecikspor maçının sonunda olaylar çıkmış, konuk takımın teknik ekibi ve futbolcuları, Darıca GB’nn oyuncularına tekme tokat saldırmıştı. Bu maçla ilgili hakem ve gözlemci raporlarına göre Tepecikspor’dan iki yönetici, iki antrenör, takımın masörü ve üç futbolcusu Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

TAM OLARAK NE OLMUŞTU?

Kocaeli ekiplerinden 3. Lig B Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ile İstanbul ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor karşı karşıya geldi. Mücadele de Büyükçekmece Tepecikspor 77. dakikada Erçağ Evirgen'in attığı golle öne geçti. Darıca Gençlerbirliği ise, 90+5. dakikada Emre Alan'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Son dakikada atılan golle 1-1 tamamlanan mücadelenin ardından statta bir anda sinirler gerildi.

2 takımın futbolcularının karşı karşıya geldiği gerginlik, kavgaya dönüştü. Bununla birlikte saha bir anda savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, yaklaşık 20 dakika sürdü. Büyükçekmece Tepeciksporlu bir futbolcunun ise, kavga eden futbolcuları sakinleştirmeye çalışan hakeme tekme atması ise dikkat çekti. Futbolcular, sahaya giren çevik kuvvet ekiplerinin müdahaleleri sonucunda güçlükle ayrılabildi.

12 MAÇ CEZA YEDİ!

Darıca Gençlerbirliği - Tepecikspor maçından sonra çıkan tartışmada Tepecikspor oyuncusu Alper Sürücü, rakip takım oyuncusuna uçan tekme atmıştı.PFDK, Tepecikspor forması giyen Alper Sürücü'ye 12 maç ceza verdi.