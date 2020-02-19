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Rakibinin penisini ısırdı, futboldan 5 yıl men cezası aldı

FRANSA HABERLERİ  | 19.02.2020 22:07 | Son Güncelleme

Fransa’da amatör liginde oynanan Terville - Soetrich maçında rakibinin penisini ısıran futbolcu 5 yıl men cezası aldı.

Rakibinin penisini ısırdı, futboldan 5 yıl men cezası aldı

Fransa Amatör 2. Küme maçında Terville ve Soetrich takımları karşı karşıya geldi. Maç sonrası futbolcular arasında bir tartışma yaşandı. Bu sırada bir Soetrich futbolcusu, rakiplerinden birinin penisini ısırdı.

PENİSİNE 12 DİKİŞ ATILDI

Yaralanan futbolcuya hastaneye kaldırıldı ve penisine 12 dikiş atıldı. Oyuncu daha sonra şikayette bulundu ve polis soruşturma başlattı.

Soetrich para cezası alırken, rakibinin penisini ısıran futbolcu ise 5 yıl men cezası aldı.

(Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Terville Soetrich Fransa amatör ligi penis

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