Rakibinin penisini ısırdı, futboldan 5 yıl men cezası aldı

Fransa Amatör 2. Küme maçında Terville ve Soetrich takımları karşı karşıya geldi. Maç sonrası futbolcular arasında bir tartışma yaşandı. Bu sırada bir Soetrich futbolcusu, rakiplerinden birinin penisini ısırdı.

PENİSİNE 12 DİKİŞ ATILDI

Yaralanan futbolcuya hastaneye kaldırıldı ve penisine 12 dikiş atıldı. Oyuncu daha sonra şikayette bulundu ve polis soruşturma başlattı.

Soetrich para cezası alırken, rakibinin penisini ısıran futbolcu ise 5 yıl men cezası aldı.

(Ajansspor)

