Rakipleri gole boğuyorlar! Geçen hafta Cengiz Ünder, bu hafta Edin Dzeko... Fenerbahçe'nin golcüleri bir başka son 4 maçta 3 hat-trick

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Yoğun yağışın altında oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında rakibine adeta gol olup yağan Fenerbahçe tam 5 gol kaydederken soyunma odasına 5-0'lık üstünlükle girdi.

KADIKÖY'DE DZEKO ŞOV

Sarı-Lacivertliler'de dakikalar 40'ı gösterirken, skor 3-0'a gelirken bu gollerin tümünde Dzeko'nun imzası vardı. Boşnak golcü 12, 32 ve 40. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapmayı başardı. Fenerbahçe'nin diğer golleri ise Mert Müldür ve Szymanski'den geldi.

GEÇEN HAFTA CENGİZ ÜNDER...

Geçtiğimiz hafta oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede de Cengiz Ünder 44 dakikada hat-tricke imza atmış ve kariyerinde bir ilki başarmıştı.

SON 4 MAÇTA 3 HAT TRICK

Sarı-Lacivertliler ligde çıktığı son 4 maçta 3 hat-trick yapmayı başardı. Ligin 17. haftasında oynanan Kayserispor maçında da Michy Batshuayi 40, 50 ve 79'ncu dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapma başarısı göstermişti.







