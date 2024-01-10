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  4. Rakipleri gole boğuyorlar! Geçen hafta Cengiz Ünder, bu hafta Edin Dzeko... Fenerbahçe'nin golcüleri bir başka son 4 maçta 3 hat-trick

Rakipleri gole boğuyorlar! Geçen hafta Cengiz Ünder, bu hafta Edin Dzeko... Fenerbahçe'nin golcüleri bir başka son 4 maçta 3 hat-trick

10.01.2024 21:00 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe mücadelede rakibine adeta gol oldu yağdı. Sarı-Lacivertliler'in bir süredir sessiz olan golcüsü Dzeko'da bu maçta hat-trick yapmayı başarırken, Fenerbahçe'de son 4 maçta 3 isim hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Yoğun yağışın altında oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında rakibine adeta gol olup yağan Fenerbahçe tam 5 gol kaydederken soyunma odasına 5-0'lık üstünlükle girdi.

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20:00 47'
Fenerbahçe Fenerbahçe
5 - 0
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

KADIKÖY'DE DZEKO ŞOV

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Sarı-Lacivertliler'de dakikalar 40'ı gösterirken, skor 3-0'a gelirken bu gollerin tümünde Dzeko'nun imzası vardı. Boşnak golcü 12, 32 ve 40. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapmayı başardı. Fenerbahçe'nin diğer golleri ise Mert Müldür ve Szymanski'den geldi.

GEÇEN HAFTA CENGİZ ÜNDER...

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Geçtiğimiz hafta oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede de Cengiz Ünder 44 dakikada hat-tricke imza atmış ve kariyerinde bir ilki başarmıştı.

44 dakika yetti! Cengiz Ünder'den kariyer maçı... 44 dakika yetti! Cengiz Ünder'den kariyer maçı...

SON 4 MAÇTA 3 HAT TRICK

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Sarı-Lacivertliler ligde çıktığı son 4 maçta 3 hat-trick yapmayı başardı. Ligin 17. haftasında oynanan Kayserispor maçında da Michy Batshuayi 40, 50 ve 79'ncu dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapma başarısı göstermişti.


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