Rakipten Batshuayi paylaşımı geldi! ''Forma giyecek bir yıldız daha"

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden olan Letonya ekibi Rigas FS, Batshuayi hakkında bir paylaşımda bulundu.

KADRO DEĞERLERİ ÇOK DÜŞÜK

Düşük kadro değeriyle dikkat çeken Rigas FS, 9.4 milyon Euro bedelle UEFA Avrupa Ligi'nde son sıralarda yer alıyor. Sosyal medyada eğlenceli bir dil kullanan Rigas FS, Galatasaray maçı öncesi paylaşımlarına devam ediyor.

"FORMA GİYECEK BİR YILDIZ DAHA"

Avrupa Ligi resmi hesabının Michy Batshuayi paylaşımını alıntılayan Rigas FS, "3 Ekim'de Riga'da forma giyecek bir yıldız daha" açıklamasına bulundu. Galatasaray'ı öven paylaşımlar yapan Rigas FS, sempatik bir şekilde maç gününü beklemeye devam ediyor.