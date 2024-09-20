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Rakipten Batshuayi paylaşımı geldi! ''Forma giyecek bir yıldız daha"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.09.2024 14:02
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Rigas FS, sarı-kırmızılılarla yapacağı maç öncesi Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Rakipten Batshuayi paylaşımı geldi! ''Forma giyecek bir yıldız daha"
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden olan Letonya ekibi Rigas FS, Batshuayi hakkında bir paylaşımda bulundu.

KADRO DEĞERLERİ ÇOK DÜŞÜK

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Düşük kadro değeriyle dikkat çeken Rigas FS, 9.4 milyon Euro bedelle UEFA Avrupa Ligi'nde son sıralarda yer alıyor. Sosyal medyada eğlenceli bir dil kullanan Rigas FS, Galatasaray maçı öncesi paylaşımlarına devam ediyor.

"FORMA GİYECEK BİR YILDIZ DAHA"

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Avrupa Ligi resmi hesabının Michy Batshuayi paylaşımını alıntılayan Rigas FS, "3 Ekim'de Riga'da forma giyecek bir yıldız daha" açıklamasına bulundu. Galatasaray'ı öven paylaşımlar yapan Rigas FS, sempatik bir şekilde maç gününü beklemeye devam ediyor.

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batshuayi galatasaray
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