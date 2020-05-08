SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Ralf Rangnick, teknik direktörlük için Milan ile görüştü

Ralf Rangnick, teknik direktörlük için Milan ile görüştü

ALMANYA HABERLERİ  | 08.05.2020 15:41 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick, teknik direktörlük için İtalya'nın Milan Kulübü ile görüştüklerini doğruladı.

Ralf Rangnick, teknik direktörlük için Milan ile görüştü

Rangnick, Almanya basınına yaptığı açıklamada, "Milan Kulübü, teknik direktörlük göreviyle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Onlara menajerimle konuşmalarını söyledim ve bir görüşme gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Görüşmeden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını kaydeden 61 yaşındaki Rangnick, "Salgından sonra görüşmeler durdu. Çünkü İtalya futbolu ve Milan için sezonun devam edip etmeyeceği, maçlar devam ederse ne zaman ve nerede oynanacağı gibi daha önemli problemler oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Hoffenheim'ı 2006-2011 yıllarında amatör ligden Bundesliga'ya taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Rangnick, daha sonra Schalke 04 ve Leipzig'de teknik direktörlük yapmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Klostermann'a yeni sözleşmeKlostermann'a yeni sözleşme
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Sinan Bolat kulübünden ayrıldı

Sinan Bolat kulübünden ayrıldı

Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Acun Ilıcalı'dan F.Bahçe ve Mesut Özil iddiası

Acun Ilıcalı'dan F.Bahçe ve Mesut Özil iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Almanya ligi hakkında karar açıklandı!

Almanya ligi hakkında karar açıklandı!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bonservisi dudak uçuklattı!

Bonservisi dudak uçuklattı!

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ralf Rangnick, teknik direktörlük için Milan ile görüştü

Ünlü teknik adam Milan ile görüştü

Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Klostermann'a yeni sözleşme

Almanya’da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor!

Bundesliga başlıyor!

Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı

Bundesliga'nın başlangıç tarihi açıklandı!

Almanya hükümeti, Bundesliga hakkında kararını verdi

Almanya ligi hakkında karar açıklandı!

Bayern Münih, Leroy Sane'yi kadrosuna katıyor

Transfer bombası patlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.