Ramazan 1. gün iftar menüsü! Orucun ilk günü ne yemek yapılır? Ramazan 2022 iftar menüsü...

Ramazan ayı bolluk bereketlik ayıdır. Günahlar için af dilendiği kimsenin, kimseyi üzmediği, üzmekten çekindiği mübarek bir aydır. 2022 yılında da böyle bir ayda geldi çattı. Ramazan'ın ilk iftarında ev hanımları kara kara hep ne pişirsem diye düşünürler. Artık düşünmeyin! Çünkü size Ramazan 1. gün iftar menüsü ile geldik. İşte ağzınızın suyunu akıtacak iftar menüsü!

MISIR UNLU CENNET ÇORBASI

MISIR UNLU CENNET ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mısır unlu cennet çorbası tarifine ilk önce, derin bir tencerede tereyağı eritin. Erimiş tereyağının üzerine mısır unu ilave edip karıştırarak yaklaşık 3 dakika kavurmaya başlayın. Mısır ununa soğan, patates ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha kavurun. Sebzelerin üzerine tavuk suyu ve sıcak su ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Sebzeler yumuşadığında bir blenderla üzerlerinden geçin. Çorba bu aşamada size yoğun kıvamlı gelirse, sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Çorbayı birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatın. Ayrı bir tavada kızdırdığınız sıvı yağın üzerine toz kırmızı biber ekleyerek servis yapabilirsiniz.

SEBZELİ SARMA KÖFTE

SEBZELİ SARMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Bu leziz tarif için öncelikle köfte harcımızı hazırlayıp dolapta dinlenmeye bırakalım. Harç dinlenirken patlıcan ve biberleri uzunlamasına ince ince kesiyoruz. Bir tencereye sıvı yağ koyup sebzeler hafif yumuşayana kadar kızartıyoruz. Kızaran sebzeleri havlu kağıt serili bir tabağa alıp fazla yağını süzmesini sağlıyoruz.

Bir tahtanın üzerine bir dilim patlıcan onun üzerine de bir dilim kabak koyuyoruz. Dinlenen köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verip bir kenarına koyuyoruz. Rulo yapar gibi sarıp fırın kabına diziyoruz. Bütün sebzeler bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Fırın kabında boş kalan yerlere bir adet patatesi ince ince dilimleyip yerleştiriyoruz. Domates ve biberleri de yerleştirdikten sonra sosunu hazırlıyoruz.

Sosu için bir kaba salçayı ve baharatları alıp su ile açıyoruz. Eğer varda et suyu ile de yapabilirsiniz.

Hazır olan sosu yemeğimizin üzerine gezdirip önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişiriyoruz. Yanına pilav ve cacık ile nefis bir menü hazırlayabilirsiniz.

YOĞURTLU BULGUR SALATASI

YOĞURTLU BULGUR SALATASI NASIL YAPILIR?

Doyurucu yoğurtlu bulgur salatası için, 1 su bardağı bulgurumuzu pilav yapar gibi yaklaşık 2 su bardağı sıcak su ile birlikte pişiriyoruz. Daha sonra ılımaya bırakıyoruz. Daha sonra tereyağı ve toz kırmızı biber hariç tüm malzemeleri ilave ederek güzelce karıştırın.

Toz kırmızı biber ve tereyağını birlikte eriterek üzerine gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı güllaç hazırlamak istiyorsanız bu tarifimizi sakın kaçırmayın! İlk önce sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin. 1 paket vanilini de sütün içerisine koyduktan sonra orta ateşte şeker eriyip kaybolana kadar karıştırın. Daha sonra 2 su bardağı cevizi irili ufaklı bıçakla doğruyalım.

Güllacı hazırlayacağınız kabın içine bir kepçe süt gezdirin. Üzerine kullanacağınız kaba göre güllaç yapraklarını yerleştirin. Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste geldiğinden ve hepsinin iyice ıslandığından emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce koyun. Güllaç yapraklarının, 5 dakika sütü çekmeleri gerekmektedir. Biraz bekledikten sonra doğradığınız cevizleri bol bol dökün ve kalan güllaç yapraklarını da ıslatarak tatlınızın üzerine yerleştirebilirsiniz.

