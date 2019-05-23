Ramazan ayında iştahınızı kontrol edin

Aşırı iştah ve fazla yeme arzusu dünyada en fazla sağlık problemi yaratan sebepler arasında diyebilirim. Onlarca yıl süren çalışmalar, çeşitli diyetler, cerrahiler ve riskli ilaçlar sonrasında kilo vermenin kolay olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Çünkü herkesin metabolizması farklı, bu nedenle herkese uyan tek bir diyet ve yöntem maalesef ki yok. Fakat kilo verme endüstrisi bu durumu ve bazı güvenli, doğal iştah baskılayıcıları bilmenizi istemiyor. Sağlıksız kilo alımını tetikleyen bazı faktörler var. Bunlar; Yerleşmiş alışkanlıklar,

Genetik,

Sosyal çevre,

Vücut imaj algınız,

İlaç kullanımı,

Davranışsal öğrenme,

Sağlık durumunuz,

Besin tercihleriniz,

Besin eksiklikleri,

Stres gibi durumu karmaşıklaştıran etmenlerdir. Doğal iştah baskılayıcılar, suni iştah baskılayıcı kimyasallara göre daha etkili ve zararsız. Amerikan Besin ve İlaç Dairesi FDA’ de suni iştah baskılayıcılar konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Doğal iştah baskılayıcılar vücutta “ghrelin ve leptin” hormonlarını dengeleyerek etki gösteriyor. Bu hormonlar son yenilen yiyeceklere, duygu, stres, uyku durumlarınıza, o an sahip olduğunuz kiloya, genetik yapınıza, hücresel inflamasyon yani iltihap düzeylerinize göre gün içinde sürekli artış ve düşüş gibi değişimler gösteriyor. Gördüğünüz gibi toplumun düşündüğünden farklı olarak, iştahınızı etkileyen ne kadar çok sebep var. Doğal iştah baskılayıcıları, doğru besin ve yararlı yağları tüketmenizi istemenize neden oluyor. Ayrıca;

Depolanmış yağları yakmanızı uyararak enerjinizi artırıyor,

Kan glukoz seviyelerini dengeliyor,

İştahınızı baskılıyor,

Tiroid sağlığınıza destek oluyor,

Serotonin gibi mutluluk hormonlarınızı artırıyor. İştah Baskılayıcı 5 Muhteşem Besin Yeşil Çay Ekstresi Yeşil çay doğrudan tüketilebileceği gibi, kapsül veya yağ olarak da tüketilebilir. Zihin ve beden sağlığını güçlendirici etkisi nedeniyle binlerce yıldır kullanılmaktadır. Bugün yüzlerce çalışma yeşil çayın demansdan (bunama), metabolizma bozukluklarına ve iştah hormonlarını düzenleyici etkilerine kadar rahatsızlıkta yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Örneğin, bu çalışmalardan birinde 12 hafta boyunca günlük 857mg yeşil çay ekstresi alanların açlık hormonu ghrelin seviyelerinin almayanlara göre anlamlı derecede düşük olduğu saptanmış. Yeşil çay ekstresi aynı zamanda kolesterol ve kan glukoz seviyelerini düzenler, hücresel iltihabı azaltır, yağ hücresinin çoğalmasını yavaşlatır. Ayrıca yağ yakılmasına da yardımcı olur. Genellikle yetişkinler için 800-900 mg günlük doz önerilir. Bu doz gün içinde üçe bölünerek alınabilir. Çoğu yetişkin için güvenlidir. Safran Ekstresi Safranın duygu durumunu olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir. Hormonal ve stres ilişkili iştah artışı gibi durumlarda doğal iştah baskılayıcı etkisi yüksektir. Duygu durumunun yönelttiği atıştırma ihtiyacını azaltır. Duygu durumunuzu pozitif yönde artırarak depresyon belirtilerine ve adet öncesi semptomlara iyi gelir. Bazı çalışmalar düşük doz antidepresanlar kadar etkili olduğunu göstermiştir.

Tabi eğer bilinen bir rahatsızlığınız var ise mutlaka doktorunuza danışarak safran kullanmanızı öneririm. Önerilen günlük doz 30 mgdır. Etkilerini 8 haftada hissetmeye başlarsınız. Ayrıca akut veya kronik depresyon bulguları hissediyorsanız öncelikle mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Esansiyel Greyfurt Yağı Greyfurt, yararlı asitler, antioksidanlar, esansiyel yağlar ve doğal enzimler içerir. Kilo yönetimine etkisi dışında lenf dolaşım sistemini de uyarır. Bir araştırmada greyfurt esans kokusunun otonom sinir sistemi çalışmasını olumlu yönde değiştirdiği, lipoliz dediğimiz yağ yakma metabolizmasını uyardığı ve iştahı düzenlediği gösterilmiştir. Esansiyel greyfurt yağı tedavisi, hem evde hem de işte kolayca uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Çeşitli çalışmalar haftada 3 kez 15 dakika aralıklı esansiyel greyfurt yağını kilo kontrolüne yardımcı olması nedeniyle önermektedir. Aynı zamanda saf greyfurt yağını hava nemlendiriciniz var ise bir kaç damla damlatarak da kullanabilirsiniz. Vücut sabunlarına, jellerine veya masaj yağlarına doğrudan ekleyebilirsiniz. Tabi kullanmadan önce alerjiniz olmadığından emin olmak için küçük bir cilt bölgesinde deneyerek emin olmalısınız.

İlaç kullanıyorsanız greyfurt tüketimine dikkat edin ve doktorunuza danışın çünkü karaciğerde bazı enzimlerinin aktivitesini etkileyerek ilaçların metabolizmasını bozabilir. Lif Oranı Yüksek Besinler Yüzlerce yıldır lifli besinlerin tokluk hissi yarattığı biliniyor. En etkili doğal iştah azaltıcılardandır diyebilirim. Aynı zamanda sindirim sistemi, kalp sağlığı ve güçlü bağışıklık sistemi için de liflerin önemi büyüktür. Lifler sindirilemediği için tokluk hissi yaratır ayrıca büyük oranda su tutarlar ve sindirim sistemindeki yoğunlukları nedeniyle glukoz emilimini azaltarak glukozun yavaş yavaş kontrollü olarak kana geçmesini sağlarlar. Tüm bu saydıklarım uzun süre tokluk hissi yaratır, açlık hissini baskılar. Bunların yanı sıra yüksek lifli diyetlerin farklı sağlık faydaları da bulunmaktadır. Baharatlar Baharat türleriyle yapılan çok sayıda çalışma var ve faydaları bilimsel olarak ortaya konmuş durumda. Üstelik kalorisiz besinler. Hem yetiştirilmeleri kolay hem de taze elde edilmeleri mümkün. Herkesin damak zevkine uygun bir baharat türü de mutlaka bulunuyor. Baharat sevmiyorum diyen birini bulmak neredeyse mümkün değil. Çok sayıda baharatın aynı zamanda doğal iştah baskılayıcı özelliği vardır. Birçok faydaları arasında;

Yağ yakmanızı kolaylaştırırlar,

Açlığı baskılarlar,

Kan şekerini düzenlerler,

Serbest radikal hasarını azaltırlar,

Tatlı arayışlarını azaltırlar. En popüler baharatlar arasında kapsaisin içerenler favoridir. Çalışmalar kapsaisin içeren baharatların diyet ilişkili termogenezisi (ısı üretimini) artırarak vücutta yağ yakılmasını uyardıkları gösterilmiştir. Kapsaisin aynı zamanda metabolik aktiviteyi düzenler. Bu baharatlar arasında: Kırmızı biber

Karabiber

Zerdeçal

Zencefil

Kişniş

Maydanoz

Tarçın

Köriyi sayabiliriz. Baharatları yiyecek ve içeceklere ekleyebilirsiniz. Çaylarda, detoks içeceklerinizde, çorbalarda, kırmızı et, tavuk, balık yemeklerinde sağlık yararları dışında tat verici olarak kullanabilirsiniz. Doğal iştah baskılayıcı diğer besinler Yüksek lifli besinler, baharatlar, esansiyel yağlar hepsi harika ve doğal iştah baskılayıcıları ancak daha fazlasını da yapabilirsiniz. Yağ yakmanızı kolaylaştıran, zihinsel ve fiziksel olarak sizi fit tutan diğer önerilerim; Omega-3 yağ asitleri ve probiyotikleri tüketin. Omega-3ler ve probiyotikler inflamasyonu (iltihabı) azaltırlar, duygu durumunu pozitif yönde artırırlar, yaşlanma etkilerine karşı koyarlar ve bağırsak sağlığınızı desteklerler.

Sağlıklı yağ ve proteinleri fazla tüketin. Açlık ataklarınızı azaltmak istiyorsanız her ikisi de lifler kadar ihtiyaçtır. Yeterli su için. Suyun gücü ve önemi maalesef çoğu insan tarafından göz ardı ediliyor. Basit ve etkili iştah baskılayıcılardandır diyebilirim. Doluluk hissi dışında tüm hücre ve organlarınızın suya doymuş halde olması sağlık için şarttır. Susuz kaldığınızda açlık hissi uyarıları da artar. Stresi azaltın. Stres faktörü, aşırı yemek yeme isteğinde göz ardı edilen bir etmen. Stres varlığı, bazı kişilerde açlık durumu olmasa bile yeme isteğini artırır. Stresi azaltın demek çok kolay, gerçekleştirmek maalesef çok zor ancak stresi azaltacak yöntemleri keşfetmeniz sadece iştahınızı değil aynı zamanda erken yaşlanma ve kronik rahatsızlıkları önleme açısından da büyük önem taşıyor. Yeterli uyku uyuyun. Beden yorgun olduğunda, enerjiyi artırmak amacıyla sinyaller gönderir. Açlık hissi de bunlardan biridir. Günümüz çalışma hayatında kalitesiz ve yetersiz uyku ile stres en fazla göz ardı edilen konulardır.