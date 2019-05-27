Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil yapılan Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alırken, Ramazan ayında ise iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor. Cennet çamuru-kaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen tatlının coğrafi işareti tescili Türk Patent tarafından gerçekleştirildi. Kilis’e özgü tatlı, adı ve tadı dolayısıyla yılın her mevsiminde tüketilebiliyor. Tatlı ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her tarafında büyük ilgi görüyor.

Baklavacı Murat Eskicioğlu, Cennet Çamurunun tescilli olduğunu ifade ederek, “Cennet çamurunun tescilinin yapılması Kilis açısından çok önemlidir. Cennet çamuru bilinenin aksine yiyen insanlara kilo aldırmamaktadır. Ayrıca çok faydalıdır. Cennet çamurunu hazırlamak çok kolaydır, 20 dakikada hazırlanır. Cennet çamuru yapıldıktan sonrada tüketilebilir, daha sonrada tüketilmesinde hiçbir sakıncası yoktur. Evlerde de hazırlanabilir çok kolaydır. Bu eşsiz lezzet sadece Kilis’tedir. Cennet çamurunun tadına bakmaya herkese Kilis’e çağırıyorum” dedi.