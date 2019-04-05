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Ramazan bayramı ne zaman? Bayram tatili hangi günler ve kaç gün?

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 05.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Ramazan ayının sonunda kutlanan ve bir dini bayram olan Ramazan Bayramı her yıl çalışanlar için bir tatil fırsatıdır. Peki 2019’da Ramazan Bayramı ne zaman? Bu sene Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, kaç gün resmi tatil yapılabilecek? İşte Ramazan Bayramı’nın başladığı gün, denk geldiği günler ve toplam tatil günleri...

Ramazan bayramı ne zaman? Bayram tatili hangi günler ve kaç gün?

İslam aleminde oruç tutma ayı olan Ramazan’ın bitiminde 3 gün kutlanan bir dini bayramdır Ramazan Bayramı. Türkiye’de de Ramazan Bayramı’nın arefesi (yarım gün) ve bayram günleri resmi tatildir. Hele hafta sonu ile de birleşiyorsa çalışanlar için büyük bir tatil fırsatı oluyor. Bu nedenle yıl içinde Ramazan Bayramı ne zaman sorusu insanların gündemine geliyor ki bu tatil planlamanın önemli bir parçasıdır.

Sadece tatil değil akrabalar ve mezarlık ziyaretlerinin de zamanı olan Ramazan Bayramı ile merak edilen konuların başında ne zaman olduğu, hangi günlere denk geldiği, ne zaman başladığıdır. Peki 2019 yılında Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve hangi günlere denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2019)

Bu soru sorulduğunda aslında genellikle Ramazan Bayramı değil bayram tatili kastedilmektedir. Çünkü Ramazan Bayramı 3 gündür ama bayram tatili arefe ile başlar yani Ramazan Bayramı resmi tatili 3,5 gündür.

2019’da Ramazan Bayramı Hangi Günler:

Arefe (Yarım Gün resmi tatil) = 3 Haziran Pazartesi
Bayramın 1. Günü = 4 Haziran Salı
Bayramın 2. Günü = 5 Haziran Çarşamba
Bayramın 3. Günü = 6 Haziran Perşembe

Buna takvime ramazan bayramı 4,5 ve 6 Haziran günleri ama Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor sorusunun cevabı 3 Haziran Pazartesi arefe günüdür. Kanuna göre Arefe çalışanlar için yarım gün tatildir.

Bu sene Ramazan bayramı tatilinin denk geldiği günler tam da çalışanların istediği şekilde. 7 Haziran Cuma günü izin kullanılarak çalışanlar iki hafta sonunu birleştirerek uzun bir tatil elde edebilirler.

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan aynın sonunda kutlanmasına bağlı olarak bu bayrama Ramazan Bayramı adı verilir. Fakat bu bayrama şeker bayramı diyenler de vardır. Peki şeker bayramı adı nereden gelmektedir?

Bu bayramın Osmanlı dönemindeki adı “Iyd-ı Fıtır” idi. Bu tamalamada “Iyd” bayram, fıtır ise fıtır yani fitredir. Oruç tutamayacak durumdaki Müslamanlara verilen sadakadır ki “şükür sadakası” olarak da bilinir. İsimlendirmeyle ilgili iddialardan biri de şükürün zamanla şeker kelimesi dönmesidir. Diğer bir teori ise bayramda hurma ve şekerleme geleneği nedeniyle Şeker Bayramı dendiği dönündedir. Nitekim bu gelenek günümüzde de bayramda misafirlere, çocuklara şeker ikram edilmesi ile devam etmektedir.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2019 yılının tatil hazırlıkları büyük oran yapılmış durumda. Peki ya önümüzdeki yıllar. Önümüzdeki bayramların hangi günlere denk geldiğini merak ediyorsanız sizin için yıllara göre bir takvim hazırladık. Böylece önümüzdeki bayram tatillerinin ne kadar uzun olacağını görebilirsiniz. İşte 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları Ramazan Bayramı günleri...

2020:

Arefe = 23 Mayıs Cumartesi

  1. Gün = 24 Mayıs Pazar

  2. Gün = 25 Mayıs Pazartesi

  3. Gün = 26 Mayıs Salı

2021:

Arefe = 12 Mayıs Çarşamba

  1. Gün = 13 Mayıs Perşembe

  2. Gün = 14 Mayıs Cuma

  3. Gün = 15 Mayıs Cumartesi

2022:

Arefe = 1 Mayıs Pazar

  1. Gün = 2 Mayıs Pazartesi

  2. Gün = 3 Mayıs Salı

  3. Gün = 4 Mayıs Çarşamba

2023:

Arefe = 20 Nisan Perşembe

  1. Gün = 21 Nisan Cuma

  2. Gün = 22 Nisan Cumartesi

  3. Gün = 23 Nisan Pazar

2024:

Arefe = 10 Nisan Çarşamba

  1. Gün = 11 Nisan Perşembe

  2. Gün = 12 Nisan Cuma

  3. Gün = 13 Nisan Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

BAYRAM KUTLAMALARI ve DİNİ GÖREVLER

Tabii bu bayram sadece tatil anlamına gelmez. Ramazan Bayramı beraberinde bazı dini görevler ve sosyal gelenekler getirmektir.

Dini görevlerin başında bayram namazı gelir. Gerek Ramazan Bayramı’nın gerekse de Kurban Bayramı’nın ilk gününde erkekler camilere giderek bayram namazı kılarlar. Namazın ardından da hutbe okunur.

Bayram boyunca eş, dost, akraba ziyaretleri yapılarak, uzaktakilere telefonlar açılarak veya son yıllarda olduğu gibi SMS veya sosyal medya kanalları ile mesajlar paylaşılarak bayram kutlanır. Ziyaretlerde misafirlere şeker ve tatlı ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak da adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bayramlık tabiri de bununla alakalıdır ki bunlara bayramlık kıyafet denir. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

BAYRAM NAMAZI

Gerek Ramazan gerekse de Kurban bayramı ile ilgili en çok aranan şeylerin başında bayramların ne zaman olduğu gibi bayram namazının nasıl kılındığı da vardır. Özellikle arefe akşamı veya bayram sabahı bayram namazının nasıl kılındığını hatırlayamayanlar bunu araştırarak öğrenmeye çalışırlar. Biz de sizin için hatırlatıcı olarak bayram namazının nasıl kılındığını açıkladık.

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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