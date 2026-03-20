Ramazan Bayramı'nın yeni moda tatlısı belli oldu: Sosyal medyada yıldız oldu!

Geleneksel bayram sofralarının vazgeçilmezi baklava, son yıllarda farklı bir yorumla yeniden popülerlik kazandı: soğuk baklava.

Haber Global'in haberine göre, özellikle gençler arasında hızla yayılan bu yeni tatlı trendi, klasik lezzetlere modern dokunuş arayanların gözdesi haline geldi.

HAFİF VE FERAH LEZZET

Şerbetli tatlılara göre daha hafif bir alternatif olarak sunulan soğuk baklava, sütlü şerbeti sayesinde yoğun şeker tadını dengeleyerek ferah bir lezzet sunuyor. Üzerine serpiştirilen kakao ve çikolata rendesi ise tatlıya farklı bir aroma katıyor.

SOSYAL MEDYANIN YENİ YILDIZI

Son yıllarda sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan soğuk baklava, görsel sunumuyla da dikkat çekiyor. Özellikle bayram ziyaretlerinde farklı bir tatlı ikram etmek isteyenler için popüler bir seçenek haline gelmiş durumda.