YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Ramazan Bayramı'nın yeni moda tatlısı belli oldu: Sosyal medyada yıldız oldu!

Bayram sofralarına yeni bir lezzet geldi: soğuk baklava. Geleneksel baklavanın modern yorumu olarak gençler arasında hızla yayılan bu tatlı, sütlü şerbeti ve hafif aromasıyla klasik şerbetli tatlılara alternatif sunuyor. Özellikle bayram ziyaretlerinde farklı ve ferah bir tatlı ikram etmek isteyenlerin favorisi haline geldi.

Sedef Karatay Bingül

Geleneksel bayram sofralarının vazgeçilmezi baklava, son yıllarda farklı bir yorumla yeniden popülerlik kazandı: soğuk baklava.

Haber Global'in haberine göre, özellikle gençler arasında hızla yayılan bu yeni tatlı trendi, klasik lezzetlere modern dokunuş arayanların gözdesi haline geldi.

HAFİF VE FERAH LEZZET

Şerbetli tatlılara göre daha hafif bir alternatif olarak sunulan soğuk baklava, sütlü şerbeti sayesinde yoğun şeker tadını dengeleyerek ferah bir lezzet sunuyor. Üzerine serpiştirilen kakao ve çikolata rendesi ise tatlıya farklı bir aroma katıyor.

SOSYAL MEDYANIN YENİ YILDIZI

Son yıllarda sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan soğuk baklava, görsel sunumuyla da dikkat çekiyor. Özellikle bayram ziyaretlerinde farklı bir tatlı ikram etmek isteyenler için popüler bir seçenek haline gelmiş durumda.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ramazan Soğuk baklava pastası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.