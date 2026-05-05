Dışı domates gibi, içi çikolatalı puding! Bu meyvenin kilosu 500 lira

Meyve reyonunda görseniz yüzüne bakmazsınız ama içi tam bir gurme lezzeti. "Çikolatalı puding meyvesi" olarak bilinen Kara Sapote, Avustralya’nın verimli topraklarında yetişiyor. Dışı çürümeye yüz tuttuğunda olgunlaşan iç tarafı

Çiğdem Berfin Sevinç

Görünüşü sizi yanıltmasın! Dışı "geçmiş" gibi duran, içi ise erimiş çikolatayı andıran bu meyve, tropikal dünyasının en gizemli hazinesi. Kara Sapote, Avustralya’nın verimli topraklarında yetişen ezber bozan bir meyve.

Halk arasında "çikolatalı puding meyvesi" olarak bilinen Kara Sapote, aslında isminden biraz daha fazlası. Meyve, çikolatadan çok; bal, karamel ve hurma aromalarına daha yakın bir tada sahip.

DIŞI ÇÜRÜK İÇİ KREMA

Bu ilginç meyvenin en dikkat çeken özelliği ise tüketim zamanı. Çünkü en lezzetli hali, dış kabuğunun neredeyse çürümüş gibi göründüğü an. Bu nedenle market raflarında pek tercih edilmiyor. Ancak tam olgunlaştığında iç dokusu oldukça kremsi ve yumuşak bir kıvam alıyor.

TRABZON HURMASINA BENZİYOR

Tadı ve dokusu açısından özellikle Trabzon hurması ile benzerlik gösteren bu meyvenin, tamamen yumuşamadan tüketilmemesi gerekiyor. Aksi halde ağızda buruk bir tat bırakabiliyor.

domates puding tarifi çikolata meyve
