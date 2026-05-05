Dünyanın en sağlıklı ekmeği Türkiye'de: 12 bin yıllık tohumla üretiliyor

Beslenme uzmanları, bu eski buğday türünü modern buğdaya alternatif olarak inceliyor; ancak 'mucize besin' gibi iddialar bilim dünyasında daha temkinli değerlendirildi.
Siyez buğdayının kökeni, tarımın ilk başladığı dönemlere, yaklaşık 10–12 bin yıl öncesine kadar uzanan eski Anadolu tarım kültürüne dayanıyor. Bu süreç, insanlığın yerleşik hayata geçişiyle ilişkilendirilen en erken tahıl türlerinden birini işaret ediyor.
Göbeklitepe çevresinde gelişen erken tarım kültürleri, bu tür atalık tahılların tarihsel önemini artırıyor.
Bilimsel sınıflandırmada siyez, modern buğdaydan farklı olarak diploid (AA genomlu) bir yapıya sahip. Modern ekmeklik buğday ise üç farklı genom seti (AABBDD) içerir. Bu genetik fark, siyezin daha 'basit2 bir yapıya sahip olduğu anlamına gelir; ancak bu durum tek başına 'daha sağlıklı' olduğu sonucunu kanıtlamaz.
Beslenme araştırmaları, siyez buğdayının bazı besin öğeleri açısından dikkat çekici özellikler taşıdığını gösteriyor:
Beslenme literatüründe, çözünür lifin LDL kolesterolün düşürülmesine ve bağırsak sağlığının desteklenmesine katkı sağlayabileceği sıkça belirtiliyor. Örneğin Advances in Nutrition gibi dergilerde yayımlanan derleme çalışmalar, lif alımının kardiyometabolik sağlıkla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.
Düşük glisemik indeksli tahılların, kan şekeri dalgalanmalarını daha yavaş artırdığı biliniyor. Bu bağlamda siyez ekmeği, bazı diyetisyenler tarafından 'daha dengeli enerji salınımı sağlayan tahıllar' arasında değerlendiriliyor.
Ancak bilimsel literatürde önemli bir nokta vurgulanıyor:
Siyez buğdayı şeker hastalığını tedavi eden bir besin değildir, yalnızca dengeli beslenme içinde destekleyici bir karbonhidrat kaynağı olabilir.
Son yıllarda bazı beslenme uzmanları ve fonksiyonel tıp yaklaşımına sahip isimler, siyez gibi atalık tahılların sindiriminin daha kolay olduğunu ve bazı kişilerde şişkinlik şikayetlerini azaltabildiğini ifade etti.
Ancak bilimsel konsensüs şu noktada birleşiyor:
Diyetisyenler, siyezi 'tedavi edici gıda' olarak değil, çeşitliliği artıran sağlıklı bir tahıl alternatifi olarak değerlendirmektedir.
Siyez ve atalık buğdaylar üzerine yapılan araştırmalar genellikle şu alanlarda yoğunlaşıyor:
Advances in Nutrition: Lif tüketimi ve kardiyovasküler sağlık ilişkisi
Nutrients ve benzeri beslenme dergileri: Tam tahılların metabolik etkileri
Avrupa beslenme çalışmaları: Atalık buğday çeşitlerinin mineral yoğunluğu
Bu çalışmaların ortak sonucu, tam tahılların genel olarak rafine tahıllara göre daha avantajlı olabileceği yönündedir. Ancak siyez özelinde 'üstünlük' iddiası hala daha fazla klinik araştırma gerektirmektedir.
Siyez buğdayı, tarihsel kökeni ve besin profiliyle dikkat çeken bir tahıl olsa da, bilimsel değerlendirmelerde 'mucize gıda' olarak değil, sağlıklı beslenme düzenini destekleyen geleneksel bir seçenek olarak konumlanıyor.
Uzmanların ortak görüşü ise net: Dengeli beslenme, tek bir besine değil, çeşitliliğe dayanır. Siyez buğdayı da bu çeşitliliğin değerli parçalarından biri olabilir.
