Dünyanın en sağlıklı ekmeği Türkiye'de: 12 bin yıllık tohumla üretiliyor

Beslenme uzmanları, bu eski buğday türünü modern buğdaya alternatif olarak inceliyor; ancak 'mucize besin' gibi iddialar bilim dünyasında daha temkinli değerlendirildi.

12 BİN YILLIK GEÇMİŞ: GÖBEKLİTEPE’DEN GÜNÜMÜZE UZANAN HİKAYE

Siyez buğdayının kökeni, tarımın ilk başladığı dönemlere, yaklaşık 10–12 bin yıl öncesine kadar uzanan eski Anadolu tarım kültürüne dayanıyor. Bu süreç, insanlığın yerleşik hayata geçişiyle ilişkilendirilen en erken tahıl türlerinden birini işaret ediyor.

Göbeklitepe çevresinde gelişen erken tarım kültürleri, bu tür atalık tahılların tarihsel önemini artırıyor.

Bilimsel sınıflandırmada siyez, modern buğdaydan farklı olarak diploid (AA genomlu) bir yapıya sahip. Modern ekmeklik buğday ise üç farklı genom seti (AABBDD) içerir. Bu genetik fark, siyezin daha 'basit2 bir yapıya sahip olduğu anlamına gelir; ancak bu durum tek başına 'daha sağlıklı' olduğu sonucunu kanıtlamaz.

BESİN DEĞERİ: LİF, MİNERAL VE ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ

Beslenme araştırmaları, siyez buğdayının bazı besin öğeleri açısından dikkat çekici özellikler taşıdığını gösteriyor:

Yüksek çözünür lif içeriği

Magnezyum, demir ve çinko gibi mineraller

Karotenoidler (özellikle lutein ve beta-karoten)

Beslenme literatüründe, çözünür lifin LDL kolesterolün düşürülmesine ve bağırsak sağlığının desteklenmesine katkı sağlayabileceği sıkça belirtiliyor. Örneğin Advances in Nutrition gibi dergilerde yayımlanan derleme çalışmalar, lif alımının kardiyometabolik sağlıkla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

KAN ŞEKERİ VE DİYABET RİSKİ ÜZERİNE ETKİLER

Düşük glisemik indeksli tahılların, kan şekeri dalgalanmalarını daha yavaş artırdığı biliniyor. Bu bağlamda siyez ekmeği, bazı diyetisyenler tarafından 'daha dengeli enerji salınımı sağlayan tahıllar' arasında değerlendiriliyor.

Ancak bilimsel literatürde önemli bir nokta vurgulanıyor:

Siyez buğdayı şeker hastalığını tedavi eden bir besin değildir, yalnızca dengeli beslenme içinde destekleyici bir karbonhidrat kaynağı olabilir.

'MODERN BUĞDAYDAN DAHA SAĞLIKLI' İDDİASI NE KADAR DOĞRU?

Son yıllarda bazı beslenme uzmanları ve fonksiyonel tıp yaklaşımına sahip isimler, siyez gibi atalık tahılların sindiriminin daha kolay olduğunu ve bazı kişilerde şişkinlik şikayetlerini azaltabildiğini ifade etti.

Ancak bilimsel konsensüs şu noktada birleşiyor:

Siyez, besleyici ve lif açısından zengin olabilir

Ancak 'modern buğday zararlıdır' genellemesi bilimsel olarak desteklenmez

Gluten içerir, bu nedenle çölyak hastaları için uygun değildir

Diyetisyenler, siyezi 'tedavi edici gıda' olarak değil, çeşitliliği artıran sağlıklı bir tahıl alternatifi olarak değerlendirmektedir.

BİLİMSEL KAYNAKLARDA ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALAR

Siyez ve atalık buğdaylar üzerine yapılan araştırmalar genellikle şu alanlarda yoğunlaşıyor:

Advances in Nutrition: Lif tüketimi ve kardiyovasküler sağlık ilişkisi

Nutrients ve benzeri beslenme dergileri: Tam tahılların metabolik etkileri

Avrupa beslenme çalışmaları: Atalık buğday çeşitlerinin mineral yoğunluğu

Bu çalışmaların ortak sonucu, tam tahılların genel olarak rafine tahıllara göre daha avantajlı olabileceği yönündedir. Ancak siyez özelinde 'üstünlük' iddiası hala daha fazla klinik araştırma gerektirmektedir.

Siyez buğdayı, tarihsel kökeni ve besin profiliyle dikkat çeken bir tahıl olsa da, bilimsel değerlendirmelerde 'mucize gıda' olarak değil, sağlıklı beslenme düzenini destekleyen geleneksel bir seçenek olarak konumlanıyor.

Uzmanların ortak görüşü ise net: Dengeli beslenme, tek bir besine değil, çeşitliliğe dayanır. Siyez buğdayı da bu çeşitliliğin değerli parçalarından biri olabilir.