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Ramazan bayramında çocuklarınızı şekerle zehirlemeyin

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 29.05.2019 08:04 | Son Güncelleme

Ramazan bayramında sıklıkla tüketilen şekerlemeler, çikolata ve baklava gibi şerbetli tatlıların baş aktörü olan şekerin çocuklarda yarattığı olumsuz etkilere dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, 'Çocuğunuzu şekerle zehirlemeyin' dedi.

Ramazan bayramında çocuklarınızı şekerle zehirlemeyin

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ebeveynleri, “ Yetişkinler için zararlı olan bir şeyin çocuklara kat kat daha fazla zarar vereceğini unutmayın. Ramazan Bayramı’nda çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler ikram edin! Eğer bunu yapmazsanız, bundan 20-30 sene sonra, onlara şekerin yanında bir de insülin iğnesi ikram edeceksiniz. Çünkü hepsi tip 2 diyabet hastası olacak!” diye uyarıyor.

İşlenmiş gıdalar, fermente gıdaların eksikliği ve antibiyotiklerin çocukların bağırsak florasının bozduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Bağırsaklardaki dost bakterilerin eksikliğinde, kontrolsüz bir şekilde büyüyen Candina mantarı oluşur. Bu mantar, şekeri alkole dönüştürür. Yani çocuk şeker yedikçe alkol içmiş gibi sarhoş olur! Çocuk, hep şeker yemek ister. Çocuğunuzun çok şeker yemesine, şeker dolu gazlı içecekler, meyve suları içmesine izin vermeyin. Bunların hepsinde şeker olarak NBŞ kullanıldığını da unutmayın!” diyor.

Dr. Ümit Aktaş, çocuklarda şeker tüketiminin yaratacağı olumsuz etkileri ve alınabilecek önlemleri, Mutluluk Kürleri 2 kitabında yer alan “Sağlıklı Çocuklar Yetiştir” bölümünde şöyle özetliyor:

ŞEKER YERİNE SAĞLIKLI VE LEZZETLİ ATIŞTIRMALIKLAR KOYUN!

  • Şeker, çocukların kan şekerinde dalgalanma yaratarak, beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler. Çocuğunuz, dersine odaklanamaz, öğrenme güçlüğü yaşar.
  • Sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirmek istiyorsanız onları fıstık ezmesi, krem çikolata, gofret, bisküvi gibi aşırı şeker içeren yiyeceklerden uzak tutun.
  • Fazla şeker tüketimiyle çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu arasında güçlü bir ilişki bulunur.
  • Çocuğunuzu şekerle zehirlemenin bedelini onu yetişkinlik hayatında bekleyen diyabet, kanser gibi hastalıklarla ödeyebilirsiniz!
  • Yüksek miktarda şeker içerdiğinden, çocuğunuzun gazlı içecekler ve meyve suları içmesine izin vermeyin. Çocuğunuzu, meyveyi bütün yemeye alıştırın.
  • Çocuğunuzun canı tatlı bir şeyler çektiğinde; kuru kayısı, kuru üzüm ve ceviz, badem gibi kuru yemişlerle sağlıklı ve lezzetli bir atıştırma tabağı hazırlayın.

VÜCUDUMUZ ÇOK FAZLA ŞEKER TÜKETMEYE PROGRAMLI DEĞİLDİR

Dr. Ümit Aktaş, “İnsan vücudunda kan şekerini yükselten bir sürü hormon ve mekanizma bulunur. Kan şekeri düştüğünde onu el birliğiyle yukarı çekerler. Kan şekeri yükseldiği zaman ise, sadece insülin hormonu görevlendirilmiştir, kan şekerini düşüren başka bir mekanizma bulunmaz! Vücudumuz çok fazla şeker tüketmeye programlı değildir. Çok fazla şeker tüketerek vücudunuzun yaradılışına aykırı davranmayın” diyor.

HERKES İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT

Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de şekerin gerçek bir tehdit olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, şekerin sebep olduğu sağlık sorunlarını şu şekilde özetliyor: “Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tükettiğinizde vücudunuz daha fazla insülin hormonu üretir. İnsülin ise kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Kanserli hücreler de şekerle beslenir. Şeker beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker dolu beslenme modelimizdir. Kalp krizinin asıl suçlusu şeker! Kalp krizi geçirmek istemiyorsanız tatlıdan, şekerden, ekmek, börek, çörek, baklava, pide, pizza ve makarnadan uzak durun!”

MARKETTE TEHLİKE VAR!

Ketçaptan hardala, endüstriyel olarak üretilmiş turşulardan, hazır salata soslarına ve paketlerde satılan çorbalara kadar market reyonlarındaki pek çok gıdanın içinde nişasta bazlı şeker bulunur. Gıda endüstrisinde kullanılan diğer şeker formlarına karşı da tetikte olun! Etikette şu isimlerle karşınıza çıkabilirler: Treacle ya da melas; invert sugar ya da invert şeker; dextrose ya da dekstroz; sucrose ya da sakkaroz; fructose ya da früktoz; glucose ya da glikoz; high maltose corn syrup (HMCS) ya da yüksek maltozlu mısır şurubu.

Unutmayın, şekerin menşei ne olursa olsun her türlüsü zararlıdır. Çok fazla meyve yemek bile vücuda tolere edemeyeceği kadar çok şeker yükler. Meyve tüketiminde ölçülü olun!

ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI YOĞURT TATLISI

Malzemeler:Ev yoğurdu, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, ceviz, tarçın, keten tohumu

Ev yoğurdunun içine kabaca doğranmış fındık ve cevizleri koyun. Kuru üzümleri ve ince kesilmiş kuru kayısıları ekleyin. Eğer çocuğunuz tarçın seviyorsa üstüne bir tutam tarçın da ekleyebilirsiniz. Tarifi taze öğütülmüş keten tohumu ile zenginleştirebilirsiniz.

Sıcak yaz günlerde ev yoğurdunu çilek ya da çekirdeklerini çıkarıp buzlukta dondurduğunuz vişnelerle karıştırıp deneyebilirsiniz

TATLI İSTEĞİNİ AZALTAN ÇAY TARİFİ

Malzemeler: Rezene, meyankökü, tarçın

Bir bardağın içine bir tatlı kaşığı rezene,1 tatlı kaşığı meyankökü ve 1 çubuk da tarçın koyun. Üstüne kaynar su ekleyin. 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. İşte çayınız hazır! Bu çayı her defasında taze olarak hazırlayıp günde 3-4 bardak içebilirsiniz.

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