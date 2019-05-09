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Ramazan boyunca 3 adet hurma yediğinizde bakın ne oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.05.2019 09:09 | Son Güncelleme

Son derece sağlıklı ve bir o kadar lezzetli olan hurmaya Ramazan ayında daha sık tüketiyoruz. Etkileri sayesinde Ramazan ayında oruç tutanların sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Ramazan boyunca 3 adet hurma yediğinizde bakın ne oluyor!

Özellikle Ortadoğu Bölgesi'nde yetiştirilen hurma, sağlıklı ve lezzetli bir meyve çeşidi. Kuru ve yaş olarak tüketilebilen hurmanın birden fazla çeşidi mevcut. İçindei 15 farklı mineral, A, B1, B2 ve C vitamini sayesinde doğal bir koruyucu. DNA ve hücre yenileme özelliği olan hurmadan günde 3 adet yediğinizde ise;

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Uzun süren açlık sonucu ortaya çıkacak olan bağırsak tembelliğini engeller, çünkü hurma iyi bir lif kaynağıdır. Böylelikle kabızlık sorunu ortadan kalkar.

İçerdiği beta-kroten sayesinde hafıza kaybını önlemeye yardımcı olur.

Şekerli bir meyvedir, bu sebeple tatlı isteğini bastırmada oldukça etkilidir. Glisemik endeksi düşüktür, kan şekerini yükseltmez.

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Lifli yapısı sayesinde tok tutma özelliği vardır. Sahurda 3 adet hurma yiyerek iftara kadar açlığınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Güçlü içeriği, bedensel yorgunluğun üstesinden gelir.

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Düzenli olarak hurma tüketmek, göz sağlığına olumlu katkılar sağlar.

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