Ramazan'da ağız kokusunu önlemenin en etkili ve pratik yolları

Diş çürükleri ve ağızda oluşan iltihap ağız kokusunu tetikler. Özellikle oruç tutanların en büyük sıkıntılarından biri haline gelmiştir çünkü oruç boyunca ağızdaki asit oranında artma olur. Siz de bu dönemde diş sağlığınızı korumak ve ağız kokusunu önlemek için bahsedeceğimiz etkili yöntemlerden faydalanabilirsiniz;

Sahurda soğuk sütün içine toz tarçın ekleyin.

İftarda bol su tüketin ve bunun yanı sıra yeşil çay içmeye özen gösterin.

Sahur menüsüne bol miktarda maydanoz, nane, dereotu ekleyin.

İftarda yemeklerin yanında limonlu su tüketin.

Oruçluyken su yutmamak şartıyla ağzınızı çalkalayabilirsiniz.

Sahurda pastırma, sucuk gibi bol baharatlı ve sarımsaklı gıdaların tüketiminden kaçının.

İftardan sonra ada çayı tüketmeye özen gösterin.



