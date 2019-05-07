YEMEK

Ramazan'da ağız kokusunu önlemenin en etkili ve pratik yolları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.05.2019 09:06 | Son Güncelleme

Ramazan'da uzun süre aç kalmak ağız kokusuna neden olabiliyor. O yüzden bu dönemde ağız ve diş sağlığına her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor.

Ramazan'da ağız kokusunu önlemenin en etkili ve pratik yolları

Diş çürükleri ve ağızda oluşan iltihap ağız kokusunu tetikler. Özellikle oruç tutanların en büyük sıkıntılarından biri haline gelmiştir çünkü oruç boyunca ağızdaki asit oranında artma olur. Siz de bu dönemde diş sağlığınızı korumak ve ağız kokusunu önlemek için bahsedeceğimiz etkili yöntemlerden faydalanabilirsiniz;

Sahurda soğuk sütün içine toz tarçın ekleyin.

tarçınlı

İftarda bol su tüketin ve bunun yanı sıra yeşil çay içmeye özen gösterin.

Sahur menüsüne bol miktarda maydanoz, nane, dereotu ekleyin.

maydanoz

İftarda yemeklerin yanında limonlu su tüketin.

Oruçluyken su yutmamak şartıyla ağzınızı çalkalayabilirsiniz.

Sahurda pastırma, sucuk gibi bol baharatlı ve sarımsaklı gıdaların tüketiminden kaçının.

pastırma

İftardan sonra ada çayı tüketmeye özen gösterin.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Sahurda tüketildiğinde öyle bir şeye iyi geliyor ki!Sahurda tüketildiğinde öyle bir şeye iyi geliyor ki!
Ramazan'da baş ağrısına çözümRamazan'da baş ağrısına çözüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazanda ağız kokusu ramazanda ağız kokusunu önleme ağız kokusunu önleme

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çoğumuz bilmiyoruz ama onun da yöntemi varmış

Çoğumuz bilmiyoruz ama onun da yöntemi varmış

Oruç tutanlar için kilo vermenin en basit yolu

Oruç tutanlar için kilo vermenin en basit yolu

Osmanlı'nın vazgeçilmez Ramazan tadı: Paça böreği

Osmanlı'nın vazgeçilmez Ramazan tadı: Paça böreği

Ramazan'ın ilk gününe özel: Ali nazik kebabı

Ramazan'ın ilk gününe özel: Ali nazik kebabı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İftara yakışır! Şerbetli tatlıların en eskisi: Bıçak tatlısı

Şerbetli tatlıların en eskisi: Bıçak tatlısı

Tam 13 saatte yapılıyor! Kahvaltıda içince öyle bir faydası var ki...

Tam 13 saatte yapılıyor! Kahvaltıda içince öyle bir faydası var ki...

Sahurda tüketildiğinde öyle bir şeye iyi geliyor ki!

Sahurda tüketildiğinde öyle bir şeye iyi geliyor ki!

Ramazan'da baş ağrısına çözüm

Ramazan'da baş ağrısına çözüm

Çay tadım şampiyonu en iyi çay demlemenin sırrını açıkladı

Çoğumuz bilmiyoruz ama onun da yöntemi varmış

Şeker hastaları için uzmanlardan Ramazan uyarısı

Şeker hastaları için uzmanlardan Ramazan uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.