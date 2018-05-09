YEMEK

Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için muhakkak bunu yapın

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.05.2018 00:49 | Son Güncelleme

Ağız kokusu veya nefesin kötü kokması her yaşta birçok insanın karşılaştığı bir problemdir. Sosyal hayattan, özel yaşama hatta cinselliğe kadar birçok şeye etkisi olan kötü nefesi yok etmenin doğal ve basit bir çözümü var.

Yapılan araştırmalarda görülmüştür ki, toplumda her 4 kişiden biri bu sorunu yaşar. Pek çok kişinin sık karşılaştığı bu sorun sanılanın aksine her zaman kötü ağız hijyeninden kaynaklanmaz. Çevrenizden de duymuşsunuzdur, dişlerine gerekli özeni gösteren, bakımını yapan, düzenli fırçalayan kişilerin bile karşılaştığı bir sorundur.

Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için muhakkak bunu yapın

Ağız kokusu veya nefesin kötü kokması her yaşta birçok insanın karşılaştığı bir problemdir. Sosyal hayattan, özel yaşama hatta cinselliğe kadar birçok şeye etkisi olan kötü nefesi yok etmenin doğal ve basit bir çözümü var.

1 / 6

4 kişiden biri bu sorunu yaşıyor

4 kişiden biri bu sorunu yaşıyor
Yapılan araştırmalarda görülmüştür ki, toplumda her 4 kişiden biri bu sorunu yaşar. Pek çok kişinin sık karşılaştığı bu sorun sanılanın aksine her zaman kötü ağız hijyeninden kaynaklanmaz. Çevrenizden de duymuşsunuzdur, dişlerine gerekli özeni gösteren, bakımını yapan, düzenli fırçalayan kişilerin bile karşılaştığı bir sorundur.
2 / 6

İşte, kötü nefesinizi tazelemeye yardımcı olabilecek doğal bir ilaç;

İşte, kötü nefesinizi tazelemeye yardımcı olabilecek doğal bir ilaç;
1 çorba kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı bal, 1/2 yemek kaşığı tarçın tozu, 1 bardak sıcak su ve 2 adet limonun suyu bir şişeye koyun ve karıştırın. Bu karışımı gargara olarak kullanın. Ağzınızı 2 yemek kaşığı bu karışım ile ihtiyaç halinde durulayın. Limon nefesinizi ferahlatır, tarçın ve balın antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri vardır ve karbonat temizleyici özelliklerine sahiptir. Bu yüzden ağız hijyeni için hazırlanan bu karışım, mükemmel bir kombinasyondur.
3 / 6

Kötü nefesin doğal tedavisi nasıl yapılmalı?

Kötü nefesin doğal tedavisi nasıl yapılmalı?
Dişlerinizi fırçalayın, diş ipi kullanın. Diş fırçalarını 3-4 ayda bir değiştirin. Dişlerinizi 6 ayda bir temizletin. Dil fırçası ile dilinizi fırçalayın. Bol bol su için. Şekersiz sakız çiğneyin. Maydanoz, nane yaprakları, karanfil, rezene gibi bitkiler tüketin.
4 / 6

Sahur vaktinde karanfil, tarçın ya da yeşil çay yaprağı çiğneyin.

Sahur vaktinde karanfil, tarçın ya da yeşil çay yaprağı çiğneyin.
5 / 6

Yine sahur zamanı suya biraz limon damlatın veya limon suyu ile ağzınızı çalkalayın.

Yine sahur zamanı suya biraz limon damlatın veya limon suyu ile ağzınızı çalkalayın.
6 / 6

Sahurda kızılcık suyu içmek de ayrı bir alternatiftir.

Sahurda kızılcık suyu içmek de ayrı bir alternatiftir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan yemek

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Survivor'da Turabi gözyaşlarına boğuldu 'Annemi çok özledim'

Survivor'da Turabi gözyaşlarına boğuldu 'Annemi çok özledim'

Dayatılan güzellik algısına meydan okudular

Dayatılan güzellik algısına meydan okudular

Uzmanlardan açıklama! Oruç tutmak bakın neye iyi geliyor

Uzmanlardan açıklama! Oruç tutmak bakın neye iyi geliyor

Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için muhakkak bunu yapın

Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için muhakkak bunu yapın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzmanlardan açıklama! Oruç tutmak bakın neye iyi geliyor

Uzmanlardan açıklama! Oruç tutmak bakın neye iyi geliyor

Ekmeğin tanesi 77 TL! Sebebi ise...

Ekmeğin tanesi 77 TL! Sebebi ise...

Karatay'dan ezber bozan Ramazan açıklaması!

Karatay'dan ezber bozan Ramazan açıklaması!

Ananası yoğurtla karıştırdı! Midesine öyle bir şey oldu ki...

Ananası yoğurtla karıştırdı! Midesine öyle bir şey oldu ki...

Dalgın olan anne farkında olmadan bebeğine öyle bir şey aldı ki...

Dalgın olan anne farkında olmadan bebeğine öyle bir şey aldı ki...

Hem kanserden koruyor hem de 2 haftada 10 kilo verdiriyor

Hem kanserden koruyor hem de 2 haftada 10 kilo verdiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.