Ramazan'da tok tutan karışım ortaya çıktı: Sahurda yiyen acıkmıyor!

Kayseri'de 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun, orucu daha rahat tutmanın püf noktası olan tok tutan karışımın tarifini verdi.

TOK TUTAN KARIŞIM

1 çorba kasesine 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf, keten tohumu gibi doyurucu besinlerin bulunduğu karışımı ekleyip tükettiğimizde daha rahat oruç tutulacağını belirtti.

Altun, "Zaten iftarla sahur arası çok bir süre olmuyor, vücut iftarda yenileni eritmiyor. Sahura uyanamayan kişiler için chia tohumu, keten tohumu, kinoa tohumu, ay çekirdeği içi ve yulaf karışımlarını tavsiye ediyoruz. Hem bağırsaklara iyi geliyor hem de midede bir kütle oluşturup tokluk hissi veriyor."

"TOKLUK HİSSİ VERİYOR"

Altun, "Yatmadan önce 1 kase yoğurdun içine bu karışımdan 2 yemek kaşığı koyup tüketildiğinde ve üzerine 1 bardak ılık süt içildiğinde, sahura kalkmadan da vücutta enerji kaybı olmaz. Ayrıca tokluk hissi vererek orucu daha rahat tutmayı sağlar" dedi.

Altun, yapılan bu karışıma vatandaşların ilgi gösterdiğinin altını çizdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır