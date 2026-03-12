YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Ramazan'da tok tutan karışım ortaya çıktı: Sahurda yiyen acıkmıyor!

Aktarlarda tok tutan karışım olarak satılıyor. Bu karışım Ramazan'da vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. İşte Ramazan'da tok tutan karışımın detayları...

Ramazan'da tok tutan karışım ortaya çıktı: Sahurda yiyen acıkmıyor!

Kayseri'de 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun, orucu daha rahat tutmanın püf noktası olan tok tutan karışımın tarifini verdi.

Ramazan da tok tutan karışım ortaya çıktı: Sahurda yiyen acıkmıyor! 1

TOK TUTAN KARIŞIM

1 çorba kasesine 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf, keten tohumu gibi doyurucu besinlerin bulunduğu karışımı ekleyip tükettiğimizde daha rahat oruç tutulacağını belirtti.

Ramazan da tok tutan karışım ortaya çıktı: Sahurda yiyen acıkmıyor! 2

Altun, "Zaten iftarla sahur arası çok bir süre olmuyor, vücut iftarda yenileni eritmiyor. Sahura uyanamayan kişiler için chia tohumu, keten tohumu, kinoa tohumu, ay çekirdeği içi ve yulaf karışımlarını tavsiye ediyoruz. Hem bağırsaklara iyi geliyor hem de midede bir kütle oluşturup tokluk hissi veriyor."

Ramazan da tok tutan karışım ortaya çıktı: Sahurda yiyen acıkmıyor! 3

"TOKLUK HİSSİ VERİYOR"

Altun, "Yatmadan önce 1 kase yoğurdun içine bu karışımdan 2 yemek kaşığı koyup tüketildiğinde ve üzerine 1 bardak ılık süt içildiğinde, sahura kalkmadan da vücutta enerji kaybı olmaz. Ayrıca tokluk hissi vererek orucu daha rahat tutmayı sağlar" dedi.

Ramazan da tok tutan karışım ortaya çıktı: Sahurda yiyen acıkmıyor! 4

Altun, yapılan bu karışıma vatandaşların ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Ramazan da tok tutan karışım ortaya çıktı: Sahurda yiyen acıkmıyor! 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 dakikada hazır: Milföy hamuruyla yapılan soğuk baklava sosyal medyada gündem oldu10 dakikada hazır: Milföy hamuruyla yapılan soğuk baklava sosyal medyada gündem oldu
İftara ne pişirsem diyenlere: 22. gün iftar menüsü hazır!İftara ne pişirsem diyenlere: 22. gün iftar menüsü hazır!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aktar Ramazan Ramazanda tok tutan yiyecekler sahurda tok tutacak yiyecekler Tok tutan sahur yemekleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.