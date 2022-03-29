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Ramazan'da yenebilecek tatlılardan Güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? İşte Güllaç malzemeleri ve yapılışı...

29.03.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Ramazan ayının idrak etmesine kısa süre kala, iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan ve tarifi Osmanlı'ya kadar dayanan güllaç tarifi merak ediliyor. Özellikle oruç sonrasında kan şekerinizi dengeleyebileceğiniz, lezzetiyle çokça sevilen tatlılardan olan güllaç tatlısının yapımı da gayet pratik. Peki güllaç nasıl yapılır? İşte Ramazan'da yenebilecek tatlılardan Güllaç tarifi ve malzemeleri...

Ramazan'da yenebilecek tatlılardan Güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? İşte Güllaç malzemeleri ve yapılışı...

Her Ramazan ayında iftar sofralarında bulunan tatlılardan olan güllaç tatlısının tarifi bu Ramazan'da da merak ediliyor. Geleneksel ve nefis tatlılardan olan güllaç tatlısının hazırlanışı ve malzemeleri merak konusu oldu. Peki güllaç nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

GÜLLAÇ TATLISI MALZEMELERİ NELER?

1 kahve fincanı gül suyu

1 fincan dövülmüş Antep fıstığı

10 yaprak güllaç

4 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

GÜLLAÇ TATLISI TARİFİ!

İlk olarak sütü kaynatın. Üzerine toz şekeri ilave edin ve karıştırın.
Sonrasında sütü soğumaya bırakın ve tepsiye boşaltın. Güllaç yapraklarını kenarlarından birer santimetre keserek teker teker tepsiye yatırmalısınız.

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İyice yumuşamadan tepsiden alın ve sonrasında yaprakların dört ucunu üst üste katlayarak iki kat haline getirin, ortasına ise dövülmüş Antep fıstığını serpin ve güllaçları bohça gibi kapatın. Kapatılmış güllaçları kıvrım tarafı alta gelecek biçimde servis tabağına yan yana dizin, dizme işlemi bittiğinde ise iyice çekmesi için üzerine gül suyu ve kalan şekerli sütü dökün.

Tabakta bulunan güllacın üzerine sık sık kaşıkla sütü gezdirin ve 30 dakika beklettikten sonra servis yapın. Tatlınız hazır! Afiyet olsun...

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