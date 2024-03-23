YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tarifler
    4. Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diye düşünenlere leziz tarifler!

    Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diye düşünenlere leziz tarifler!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.03.2024 09:30
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    'Bugün iftara ne pişirsem?' sorusuna iftara hazırlık yapan birçok kişi yanıt arıyor. Ramazan ayının 13. gününde göz doyuran ve lezzetli tariflerden oluşan bu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. 23 Mart 2024 Cumartesi gününe özel hazırlanan Ramazan iftar menüsünü özellikle misafir sofralarına da tercih edebilirsiniz. Büyük küçük herkesin damak zevkine uyan Ramazan menüsüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

    'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularına hız kesmeden yanıt aranıyor. Hazır iftar menüleri Ramazan günlerinde oldukça kurtarıcı oluyor. Ramazanın 13. gününde iftara yapacak menüye karar vermekte zorlanıyorsanız bu birbirinden lezzetli tariflerden oluşan Ramazan menüsünden faydalanabilirsiniz. 23 Mart Cumartesi iftar menüsünde mercimek çorbası, mısır gevrekli tavuk şinitzel, fırında mantar graten, fırında baharatlı patates ve kadayıf tatlısı tarifleri yer alıyor.

    13. GÜN İFTAR MENÜSÜ

    MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

    iStock-856009070

    Malzemeler;

    • 1 su bardağı kırmızı mercimek
    • 1 adet büyük boy soğan
    • 1 büyük boy patates
    • 1 büyük boy havuç
    • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
    • 1 yemek kaşığı un
    • Tuz
    • Karabiber
    • Kimyon
    • 1 litre sıcak su veya et suyu

    Tarif;

    • Derin bir tencereye sıvıyağı alın, üzerine büyük büyük doğradığınız soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın.
    • Sotelenen soğanların üzerine bir yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
    • İri parçalar halinde doğradığınız havuç ve patatesi tencere alın ve kavurmaya devam edin.
    • Baharatları ve mercimeği tencereye ekleyin.
    • Güzelce karıştırdıktan sonra 1 litre sıcak su veya et suyunu ekleyin, tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye bırakın.
    • Havuçlar yumuşayana kadar pişirin.
    • Piştikten sonra çorbanızın pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderinden geçirin.

    MISIR GEVREKLİ TAVUK ŞİNİTZEL TARİFİ

    Ekran görüntüsü 2024-03-23 093322

    Malzemeler;

    • 500 gramlık bütün tavuk göğüs eti
    • 1 su bardağı un
    • 1,5 su bardağı sade mısır gevreği
    • 2 adet yumurta
    • Kırmızı toz biber
    • Karabiber
    • Kekik
    • Tuz

    Kızartmak için;

    • 1 su bardağı çiçek yağı

    Tarif;

    • Göğüs etlerimizi, yapabildiğiniz kadar ince dilimler keselim.
    • Kestiğimiz parçaları, baharatlarla tatlandıralım.
    • Robotta mısır gevreğini biraz iri kalacak şekilde parçalayalım.
    • Yumurtaları bir tutam tuzla çırpalım.
    • Bir kaba unu, bir kaba mısır gevreğini ve bir kaba da yumurtaları koyalım.
    • Tavuk etlerini önce una bulayalım ve daha sonra her tarafını yumurtaya bulayalım. Son olarak da mısır gevreğine iyice bulayalım.
    • Yağı kızdıralım ve kızgın yağda tüm parçaların her yanı kızarana kadar pişirelim.
    • Kağıt havlu serilmiş tabağa çıkaralım ve fazla yağını alalım.
    • Servis tabağına alalım.

    FIRINDA MANTAR GRATEN TARİFİ

    mantar-graten

    Malzemeler;

    • 1 kutu mantar yaklaşık 300 gr kadar
    • 1 soğan
    • 2 diş sarımsak

    Beşamel sosu için;

    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 2 yemek kaşığı un
    • Yaklaşık 4 su bardağı süt
    • Tuz karabiber
    • Varsa muskat rendesi

    Üzeri için;

    • Kaşar peyniri

    Tarif;

    • Öncelikle mantarları dörde bölün yağsız ve ısınmış tencere de iyice kavurun. Suyunu salıp çekince tereyağı ekleyin soğan ve sarımsak ilave edin güzelce kavurun.
    • Ayrı bir tencerede tereyağını ve unu kavurun, mis gibi koku çıkınca soğuk sütü ekleyin. Kıvam akışkan olmalı bu yüzden sütü azar azar ekleyin ve durmadan karıştırın. Gerekirse süt miktarını arttırıp azaltabilirsiniz.
    • Sos kıvam alınca baharatları ekleyip, mantarla buluşturun. Üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyip fırına verin. Kaşar eriyip üzeri kızarınca fırından alın.

    FIRINDA BAHARATLI PATATES TARİFİ

    iStock-1365929697

    Malzemeler;

    • 4 adet orta boy patates
    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • 1 tatlı kaşığı kimyon
    • 1 tatlı kaşığı pul biber
    • 1 tatlı kaşığı kekik
    • 1 tatlı kaşığı karabiber
    • Tuz

    Tarif;

    • Patatesleri güzelce yıkayın. Patatesleri yıkadıktan sonra kabuklarını soyun. Daha sonra dilediğiniz gibi dilimleme işlemini yapabilirsiniz. Halka şeklinde, elma dilim veya çubuk şeklinde doğrayabilirsiniz.
    • Patatesleri doğradıktan sonra bir kâse içerisine alın ve de baharatlarla buluşturun. Tüm baharatları ekledikten sonra karıştırın.
    • Baharatların ardından patatese bir çay kaşığı zeytinyağını da ekleyin ve harmanlayın.
    • Fırın tepsisine yağlı fırın kâğıdını yerleştirin, sosladığınız patatesleri kâğıda dizin.
    • Tepside hazır bekleyen patateslerinizi 180 derece ısıtılmış fırına atın ve üzeri kızarana kadar pişirin.
    • Neredeyse cips kıvamında bir lezzet elde etmek için 20-25 dakika pişirmeniz yeterlidir.

    KADAYIF TATLISI TARİFİ

    Kadayıf

    Malzemeler;

    • Yarım kilo tel kadayıf
    • 200 gram tereyağı
    • 1 bardak ceviz içi

    Şerbet için:

    • 3 bardak su
    • 4 bardak şeker

    Tarif;

    • Önce şerbetini hazırlamak için şerbet malzemelerini bir tencerede kaynatın.
    • Kadayıfları derin kaba alın.
    • Tereyağını eritin.
    • Erittiğiniz yağı yavaş yavaş kadayıfa ekleyin ve karıştırın.
    • Yuvarlak bir fırın tepsisine kadayıfların yarısını bastırarak yerleştirin.
    • Üzerine tercihe göre ceviz ya da fındık serpin.
    • Kadayıfların diğer yarısını üzerine serin.
    • İyice sıkıştırdığınız kadayıfların tepsisini 180 derece fırında 45 dakika pişirin.
    • İlk sıcaklığı geçen kadayıfa soğuk şerbeti dökün.
    • Arzuya göre ceviz ya da fındık ile servis edin.

    AFİYET OLSUN!


    Yerel Seçim 2024


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere lezzetli tarifler!'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere lezzetli tarifler!
    'İftardan sahura 4 öğün' Uzmanından çarpıcı öneri'İftardan sahura 4 öğün' Uzmanından çarpıcı öneri
    İftar sonrası vazgeçilmez lezzet! "Artık çaydan fazla tüketiliyor"İftar sonrası vazgeçilmez lezzet! "Artık çaydan fazla tüketiliyor"
    Anahtar Kelimeler:
    Ramazan iftar Ramazan menüsü tarif bastı kadayıf tatlı
    En Çok Okunan Haberler
    Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

    Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

    Gizli kanserin 3 belirtisinden biri varsa hastaneye koşun!

    Gizli kanserin 3 belirtisinden biri varsa hastaneye koşun!

    Rusya'daki saldırı sonrası akıllara o oyun geldi! Call of Duty'deki sahne gerçek oldu

    Rusya'daki saldırı sonrası akıllara o oyun geldi! Call of Duty'deki sahne gerçek oldu

    Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

    Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

    İhtiyaç kredisi faizleri uçuşa geçti! Mevduat faizleri ve taşıt kredisi de değişti…

    İhtiyaç kredisi faizleri uçuşa geçti! Mevduat faizleri ve taşıt kredisi de değişti…

    Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı büyüdü! Değişimiyle gündem oldu

    Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı büyüdü! Değişimiyle gündem oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.