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Ramazan’ın 22. özel ‘ne pişirsem?' diyenlere: Osmanlı saray mutfağından ‘Mutancana’ ile tarihi ve lezzetli bir iftar menüsü!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
22.03.2025 07:45
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Ramazan ayının 22. gününe özel olarak hazırladığımız pratik, besleyici ve doyurucu iftar menüsü, sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmeniz için özenle seçildi. Hafif bir çorba, lezzetli bir ana yemek, yanında nefis bir yan lezzet, ferahlatıcı bir salata ve özel bir tatlıyla bu menü iftar sofralarınıza lezzet katacak. 22 Mart 2025 Cumartesi Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde.

Ramazan’ın 22. özel ‘ne pişirsem?' diyenlere: Osmanlı saray mutfağından ‘Mutancana’ ile tarihi ve lezzetli bir iftar menüsü!

Ramazan’ın 22. gününde şık, pratik ve doyurucu bir menü ile iftar sofralarınızı lezzet şölenine dönüştürün. Ana yemekte “Sultan Kebabı”, yanına nefis bir çorba, börek, salata ve hafif bir tatlıyla dengeli bir menü oluşturduk. İşte şık, tarihi ve lezzet dolu iftar menüsü.

22. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Tavuklu şehriye çorbası (Hafif ve besleyici)
Ana Yemek: Mutancana (Tarihi ve özel lezzet)
Yan Lezzet: Kabaklı peynirli mücver (Fırında veya tavada çıtır lezzet)
Salata: Gavurdağı salatası (Cevizli ve ekşili, bol lezzetli)
Tatlı: Kadayıflı muhallebi (Şerbetli tatlılara hafif bir alternatif)
İçecek: Ev yapımı vişne şerbeti (Tatlı ve ekşi dengesini yakalayan ferahlatıcı içecek)

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TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI (PRATİK VE ŞİFALI BİR ÇORBA)

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)
  • 1 çay bardağı tel şehriye
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 su bardağı tavuk suyu
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

  • Tereyağında tel şehriyeyi hafifçe kavurun.
  • Tavuk suyunu ekleyip kaynadıktan sonra didiklenmiş tavukları ekleyin.
  • Baharatları ve limon suyunu ekleyerek sıcak servis yapın.

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MUTANCANA (TARİHİ VE ÖZEL LEZZET)

Malzemeler:

  • 500 gr kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 10 adet kuru kayısı (doğranmış)
  • 10 adet kuru erik veya kuru üzüm
  • 1 çay bardağı badem
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
  • 1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

  • Tereyağını bir tencerede eritip kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini ekleyin ve kavurun.
  • Üzerine sıcak su ekleyerek etleri kısık ateşte pişirin.
  • Kayısı, erik veya üzüm, badem ve baharatları ekleyin.
  • Yemeğin suyunu çekip kıvam alması için 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.
  • En son balı ekleyip karıştırın ve sıcak servis edin.

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KABAKLI PEYNİRLİ MÜCVER (FIRINDA VEYA TAVADA SAĞLIKLI VE ÇITIR)

Malzemeler:

  • 2 adet kabak (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
  • 1 su bardağı beyaz peynir (ufalanmış)
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
  • 1 tatlı kaşığı dereotu (ince kıyılmış)
  • Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırın ve küçük köfteler şeklinde hazırlayın.
  • Tavada kızartabilir veya yağlı kağıt serili fırında 200°C’de 20 dakika pişirebilirsiniz.

GAVURDAĞI SALATASI (CEVİZ VE NAR EKŞİSİYLE MUHTEŞEM UYUM)

Malzemeler:

  • 3 adet domates (küçük doğranmış)
  • 1 adet salatalık (küçük doğranmış)
  • 1 adet kırmızı soğan (ince doğranmış)
  • 1 çay bardağı ceviz içi (dövülmüş)
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, pul biber

Hazırlanışı:

  • Tüm malzemeleri doğrayıp derin bir kaseye alın.
  • Üzerine ceviz, nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

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KADAYIFLI MUHALLEBİ (HAFİF, SÜTLÜ VE ÇITIR LEZZET)

Malzemeler:

  • 200 gr tel kadayıf
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 paket vanilin

Hazırlanışı:

  • Tel kadayıfı tereyağı ve şekerle kavurun, cevizleri ekleyin.
  • Süt, un, nişasta ve şekeri karıştırarak pişirin, koyulaşınca vanilin ekleyin.
  • Servis kaselerine muhallebi dökün, üzerine kadayıf serpiştirip soğutun.

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EV YAPIMI VİŞNE ŞERBETİ (TATLI-EKŞİ DENGESİYLE MÜKEMMEL)

Malzemeler:

  • 500 gr vişne
  • 1 litre su
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çubuk tarçın
  • 2-3 karanfil
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

  • Vişneleri su, şeker, tarçın ve karanfille kaynatın.
  • Limon suyunu ekleyip süzün ve soğutun.

AFİYET OLSUN!
Ramazan

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