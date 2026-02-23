Ramazan'ın 5. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diye düşünenlere pratik tarifler!

'İftarda ne yapsam' sorusuna Ramazan ayının 5. gününde de hız kesmeden yanıt aranıyor. Hazır iftar menüleri Ramazan günlerinde oldukça kurtarıcı oluyor. Ramazanın 5. gününde iftara yapacak menüye karar vermekte zorlanıyorsanız bu pratik Ramazan menüsüne bir şans verebilirsiniz.

23 Şubat Pazartesi 5. gün iftar menüsünde mercimek çorbası, mısır gevrekli tavuk şinitzel, fırında mantar graten, fırında baharatlı patates ve kadayıf tatlısı tarifleri yer alıyor.

5. GÜN İFTAR MENÜSÜ

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet büyük boy soğan

1 büyük boy patates

1 büyük boy havuç

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kimyon

1 litre sıcak su veya et suyu

Tarif;

Derin bir tencereye sıvıyağı alın, üzerine büyük büyük doğradığınız soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın.

Sotelenen soğanların üzerine bir yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

İri parçalar halinde doğradığınız havuç ve patatesi tencere alın ve kavurmaya devam edin.

Baharatları ve mercimeği tencereye ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra 1 litre sıcak su veya et suyunu ekleyin, tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye bırakın.

Havuçlar yumuşayana kadar pişirin.

Piştikten sonra çorbanızın pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderinden geçirin.

MISIR GEVREKLİ TAVUK ŞİNİTZEL TARİFİ

Malzemeler;

500 gramlık bütün tavuk göğüs eti

1 su bardağı un

1,5 su bardağı sade mısır gevreği

2 adet yumurta

Kırmızı toz biber

Karabiber

Kekik

Tuz

Kızartmak için;

1 su bardağı çiçek yağı

Tarif;

Göğüs etlerimizi, yapabildiğiniz kadar ince dilimler keselim.

Kestiğimiz parçaları, baharatlarla tatlandıralım.

Robotta mısır gevreğini biraz iri kalacak şekilde parçalayalım.

Yumurtaları bir tutam tuzla çırpalım.

Bir kaba unu, bir kaba mısır gevreğini ve bir kaba da yumurtaları koyalım.

Tavuk etlerini önce una bulayalım ve daha sonra her tarafını yumurtaya bulayalım. Son olarak da mısır gevreğine iyice bulayalım.

Yağı kızdıralım ve kızgın yağda tüm parçaların her yanı kızarana kadar pişirelim.

Kağıt havlu serilmiş tabağa çıkaralım ve fazla yağını alalım.

Servis tabağına alalım.

FIRINDA MANTAR GRATEN TARİFİ

Malzemeler;

1 kutu mantar yaklaşık 300 gr kadar

1 soğan

2 diş sarımsak

Beşamel sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

Yaklaşık 4 su bardağı süt

Tuz karabiber

Varsa muskat rendesi

Üzeri için;

Kaşar peyniri

Tarif;

Öncelikle mantarları dörde bölün yağsız ve ısınmış tencere de iyice kavurun. Suyunu salıp çekince tereyağı ekleyin soğan ve sarımsak ilave edin güzelce kavurun.

Ayrı bir tencerede tereyağını ve unu kavurun, mis gibi koku çıkınca soğuk sütü ekleyin. Kıvam akışkan olmalı bu yüzden sütü azar azar ekleyin ve durmadan karıştırın. Gerekirse süt miktarını arttırıp azaltabilirsiniz.

Sos kıvam alınca baharatları ekleyip, mantarla buluşturun. Üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyip fırına verin. Kaşar eriyip üzeri kızarınca fırından alın.

FIRINDA BAHARATLI PATATES TARİFİ

Malzemeler;

4 adet orta boy patates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

Tarif;

Patatesleri güzelce yıkayın. Patatesleri yıkadıktan sonra kabuklarını soyun. Daha sonra dilediğiniz gibi dilimleme işlemini yapabilirsiniz. Halka şeklinde, elma dilim veya çubuk şeklinde doğrayabilirsiniz.

Patatesleri doğradıktan sonra bir kâse içerisine alın ve de baharatlarla buluşturun. Tüm baharatları ekledikten sonra karıştırın.

Baharatların ardından patatese bir çay kaşığı zeytinyağını da ekleyin ve harmanlayın.

Fırın tepsisine yağlı fırın kâğıdını yerleştirin, sosladığınız patatesleri kâğıda dizin.

Tepside hazır bekleyen patateslerinizi 180 derece ısıtılmış fırına atın ve üzeri kızarana kadar pişirin.

Neredeyse cips kıvamında bir lezzet elde etmek için 20-25 dakika pişirmeniz yeterlidir.

KADAYIF TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

Yarım kilo tel kadayıf

200 gram tereyağı

1 bardak ceviz içi

Şerbet için:

3 bardak su

4 bardak şeker

Tarif;

Önce şerbetini hazırlamak için şerbet malzemelerini bir tencerede kaynatın.

Kadayıfları derin kaba alın.

Tereyağını eritin.

Erittiğiniz yağı yavaş yavaş kadayıfa ekleyin ve karıştırın.

Yuvarlak bir fırın tepsisine kadayıfların yarısını bastırarak yerleştirin.

Üzerine tercihe göre ceviz ya da fındık serpin.

Kadayıfların diğer yarısını üzerine serin.

İyice sıkıştırdığınız kadayıfların tepsisini 180 derece fırında 45 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı geçen kadayıfa soğuk şerbeti dökün.

Arzuya göre ceviz ya da fındık ile servis edin.

AFİYET OLSUN!