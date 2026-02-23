Hem acıktırmayan hem susatmayan lezzet: Ramazan şerbeti

Osmanlı döneminde sarayda ve evlerde hazırlanan çeşit çeşit şerbet geleneği günümüzde de devam ediyor. 4 farklı lezzetten oluşan Ramazan şerbetinin de özellikle Ramazan'da iftar sofralarında gazlı içecekler yerine tüketilmesi öneriliyor. Kaynayan suya 4 bitkinin aynı anda karışımı ile başlayan şerbet hazırlaması yaklaşık yarım saat sürüyor.

Ramazan ayında asitli içecekler ya da hazır meyve suları yerine evde organik şerbet önerisinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi şerbet tarifi. Hem acıktırmasın hem susuzluğumu engellesin diye taleplerle karşılaşıyoruz. Bizler bu anlamda çok çeşitli şerbetler öneriyoruz. Ramazan şerbeti yaptık.

Şerbetimiz 4 ana maddeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi tarçın olmazsa olmazımız. Hem kokusu hem tadı itibariyle tarçınımız mükemmel bir toksin atıcı. Bununla birlikte karanfil gün boyu hiçbir şey yemediğimiz için istemsiz bir şekilde ağız kokusu problemi ile karşı karşıya kalıyoruz. Karanfil bu anlamda ağız kokusunu giderici özelliği sayesinde diş eti iltihaplarına karşı ve bununla birlikte hazmı kolaylaştırmaya çok faydalı. Daha sonrasında kayısı ekledik.

Özellikle mide problemi yaşayanlar, gastriti olanlar, reflüsü olanlar kayısıdan faydalanabilir. Evinde kayısısı olmayanlar diğer meyve gruplarından portakal, mandalina, elma evinde artık hangi meyveden varsa kullanabilirler. Biz bununla birlikte ek olarak her evde olmuyor ama şerbetimize demir hindi ekledik. Demir hindinin en bilinen özelliklerinden bir tanesi tok tutma özelliği. İçerdiği C vitamini sayesinde hem tok tutucu özelliğe sahip hem de gün boyu susatmıyor" dedi.

"ASİTLİ İÇECEKLER YERİNE HERKES TERCİH EDEBİLİR"

Hazırlanan Ramazan şerbetinin her yaş grubuna uygun olduğuna değinen Ayşen Çebiç, "Şerbetimizi 7'den 70'e kullanabilirler. Küçük bebeklere dahi verilebilir, 2 yaş itibariyle kullanıma uygundur. Hamile bayanlar bunu sıkça tüketebilirler. Çok besleyici bir şerbettir. Mide problemi yaşayanlar, gastriti, reflüsü olanlar asitli içecekler yerine bu şerbetten faydalanabilirler.

Ayrıca yaşlılarda hafızayı güçlendirici özelliği sayesinde nar çiçeğimiz çok faydalıdır. Bununla birlikte tarçın, karanfil diş hassasiyeti olanlarda, diş eti iltihabı olanlarda ve diş çekilmesi olanlarda çok faydalıdır. Yani bu şerbetimizi, asitli içecekler yerine herkes tercih edebilir" diye konuştu.