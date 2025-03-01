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Ramazan'ın ilk günü iftar menüsü… Gün 1: Lezzetli ve hafif bir başlangıç

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
01.03.2025 13:34
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Ramazan’ın ilk günü, manevi anlamı büyük bir gündür. İftar sofraları da bu anlamlı günü taçlandırmak için özenle hazırlanır. Dostlarınızı ağırlayacak ya da ailenizle keyifli bir akşam yemeği geçirecekseniz, işte hem lezzetli hem de pratik bir iftar menüsü önerisi…

Ramazan'ın ilk günü iftar menüsü… Gün 1: Lezzetli ve hafif bir başlangıç

İftar sofralarınız için hem lezzetli hem de besleyici bir menü hazırladık. Bu menü, hem geleneksel lezzetleri hem de pratik yemekleri bir arada sunarak sofralarınızı renklendirir. Ramazan’ın ilk gününde dostlarınızla, ailenizle paylaşacağınız bu menü, iftarı daha da özel kılacak.

1. ÇORBA: YOĞURT ÇORBASI (5 KİŞİLİK)

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı:

  • Yoğurdu bir kaba alın. Su ve zeytinyağını ekleyin, bir çırpıcı ile karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
  • Sarımsağı rendeleyip çorbaya ekleyin. Tuz, karabiber ve kuru naneyi de ilave edin.
  • Çorbanın üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağında kızdırılmış kuru naneyi gezdirerek servise sunun.
  • Soğuk servis edebilirsiniz.

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FIRINDA TAVUK KANATLARI (6 KİŞİLİK)

Malzemeler:

  • 1 kg tavuk kanadı
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 3 diş sarımsak

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik, pul biber, salça ve limon suyunu ekleyin.
  • Sarımsakları ezin ve tavuklara ekleyin, karıştırarak kanatların her tarafına baharatları yedirin.
  • Tavukları bu şekilde en az 30 dakika, tercihen 1 saat marine edin.
  • Fırını 200°C'ye ısıtın. Kanatları fırın tepsisine dizin ve yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
  • Kanatlar altın rengini alıp çıtır çıtır olduğunda fırından çıkarın.

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CEVİZLİ, NARLI MEVSİM SALATASI (4-5 KİŞİLİK)

Malzemeler:

  • 1 adet marul
  • 1 adet salatalık
  • 1 adet domates
  • 1 adet nar
  • Yarım limon suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber
  • 1 avuç ceviz içi
  • Nar ekşisi (az)

Yapılışı:

  • Marulu doğrayın ve geniş bir kaseye alın.
  • Salatalık ve domatesi dilimleyin, narı ayıklayın.
  • Tüm sebzeleri karıştırın, üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin.
  • Son olarak ceviz içini serpiştirip karıştırın. Salatanız hazır!

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SİGARA BÖREĞİ (15-20 ADET)

Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • 200 gr beyaz peynir
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yumurta (üzeri için)
  • Yarım çay bardağı su
  • Sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı:

  • Yufkayı tezgahınıza serin. Üzerine zeytinyağı sürün ve yufkayı dörde bölün.
  • Her bir yufka parçasının içine beyaz peynir koyun ve sigara böreği şekli vererek sarın.
  • Kızgın yağda her iki tarafını altın rengini alana kadar kızartın.
  • Kızaran böreklerinizi bir tabağa alıp, fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa yerleştirin.

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SÜTLAÇ (6 KİŞİLİK)

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 paket vanilin
  • Tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Pirinci yıkayıp, 1 su bardağı su ile pişirin.
  • Sütü bir tencereye alın ve kaynamaya başlayınca şekerini ekleyin.
  • Pirinçleri sütle karıştırın, kaynamaya devam ederken pirinç ununu da ekleyin.
  • Karışım koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilini ekleyin ve karıştırın.
  • Sütlacı kaselere dökün ve soğumaya bırakın. Üzerine isteğe göre tarçın serpiştirerek servis edin.

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İÇECEK: AYRAN (5 KİŞİLİK)

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı su
  • Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Yoğurdu bir kaba alın, üzerine suyu ekleyin ve tuzunu ilave edin.
  • Karıştırıcı veya çırpıcı ile çırparak karışımı homojen hale getirin.
  • Ayranınız hazır! Soğuk servis yapın.

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Afiyet olsun!

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan Ramazan menüsü menü ramazan ayı
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