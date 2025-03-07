Ramazan’ın yedinci günü iftar menüsü: Hem pratik hem sağlıklı…

Ramazan’ın yedinci gününde çalışanlar için zamandan tasarruf ettiren, pratik ve besleyici bir iftar menüsü hazırladık. Ana yemek olarak kıymalı patates oturtma seçeneğiyle, sofranıza lezzet ve doyuruculuk katıyoruz.

İşte hızlıca hazırlayabileceğiniz iftar menüsü ve tarifleri:

7. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Domatesli Şehriye Çorbası (Hızlı ve doyurucu)

Ana Yemek: Kıymalı Patates Oturtma (Fırında veya tencerede pratik)

Yan Lezzet: Fırında Baharatlı Kabak Dilimleri (Sağlıklı ve hafif) Salata: Cevizli Kırmızı Lahana Salatası (Vitamin deposu)

Tatlı: Hurmalı Yulaflı Tatlı (Şekersiz, hafif ve enerji verici)

DOMATESLİ ŞEHRİYE ÇORBASI (15 DAKİKADA HAZIR)

Malzemeler:

2 yemek kaşığı arpa şehriye

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı salça

5 su bardağı su veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tereyağında salçayı kavurun, rendelenmiş domatesleri ekleyin.

Şehriyeleri ekleyip 2 dakika karıştırın, suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Baharatları ekleyip 10 dakika pişirin.



KIYMALI PATATES OTURTMA (30 DAKİKADA SOFRADA)

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

200 gr kıyma

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Patatesleri halka halka doğrayıp hafifçe yağlayın ve fırın kabına dizin.

Soğanı zeytinyağında kavurun, kıymayı ekleyip pişirin.

Salçayı ve baharatları ekleyip karıştırın.

Kıymalı harcı patateslerin üzerine yayın, sıcak su ekleyin.

180 derece fırında 25 dakika pişirin.

Alternatif olarak tencerede de pişirilebilir: Patatesleri dizip kıymalı harcı üzerine ekleyin, suyu ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirin.

FIRINDA BAHARATLI KABAK DİLİMLERİ (FRİTÖZSÜZ ÇITIR KABAK)

Malzemeler:

2 adet kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber, kekik, tuz

2 yemek kaşığı galeta unu

Hazırlanışı:

Kabakları ince uzun dilimleyin.

Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın, galeta ununa bulayın.

200 derecede 15 dakika fırınlayın.



CEVİZLİ KIRMIZI LAHANA SALATASI (ANTİOKSİDAN DEPOSU)

Malzemeler:

1 küçük kırmızı lahana (ince doğranmış)

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Lahanayı limon ve tuzla ovup yumuşatın.

Ceviz ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.



HURMALI YULAFLI TATLI (ŞEKERSİZ, HAFİF VE ENERJİ VERİCİ)

Malzemeler:

5 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

1 su bardağı süt

1 çay bardağı yulaf

1 tatlı kaşığı kakao

1 yemek kaşığı ceviz içi

Hazırlanışı:

Hurma ve sütü blenderdan geçirip püre haline getirin.

Yulaf ve kakaoyu ekleyip karıştırın.

Küçük toplar yaparak üzerine ceviz serpin ve buzdolabında dinlendirin.

Ramazan’ın 7. gününü doyurucu ve sağlıklı bir menü ile tamamlayın.

Afiyet olsun!