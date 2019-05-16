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Ramazan kahkesi" iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Gastronomi kenti Gaziantep'e özgü lezzetlerden "ramazan kahkesi", 30 gün boyunca damakları şenlendiriyor.

Ramazan kahkesi" iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Gaziantep'te 11 ayın sultanı Ramazan'da iftar ve sahur sofralarını süsleyen kahke; un, şeker, zeytinyağı ve mahlep karışımından elde ediliyor. Kentteki simit üreticilerinden Hüseyin Aslansoy, yaptığı açıklamada, ramazan kahkesinin yılda sadece 30 gün üretildiğini söyledi.

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Kahkenin, Halepli ustalardan öğrenilen ve Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olduğunu anlatan Aslansoy, "Antepli ustalar Halepli ustalardan öğrenmiş. Halep kahkesi diye de bilinir. Sonra bizim ustalarımız kendi damak tadımıza göre yapmaya başlamış. İçerisine mahlep eklemiş ve ramazan kahkesi olarak anılmaya başlamış." dedi.

"Çocuklar için yapılmaya başlanmış"

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Aslansoy, önceki yıllarda çocuklara ramazanı sevdirmek için kahkenin değişik şekillerde yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocukları iftarda sevindirmek için bu kahkeyi, kılıç, tabanca, bebek şeklinde yaparlarmış. 30 gün dışında bulunmaması ramazan kahkesini aranan bir lezzet hale getiriyor. Çok fazla talep alıyoruz. Şehir dışına da kargoyla gönderiyoruz. İftar vakti kuyruk oluyor. Kokusunu alan kendisini burada buluyor."

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Kilogramı 28 liradan satışa sunulan ramazan kahkesi, un, şeker, zeytinyağı ve mahlepin hamur yoğurma makinesinde yoğrulmasından sonra dinlendiriliyor. Hamur, şekli verilerek tepsiye diziliyor.

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Sonra üzerine yumurta sürülüyor ve özel bir aletle susamları basılıyor. Tekrar dinlendirildikten sonra 180-200 derecede kızarana kadar pişirildikten sonra satışa sunuluyor.

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