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Ramazanda Sağlıklı Bir Şekilde Forma Girmenin 9 Yolu

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KEŞFET HABERLERİ  | 02.06.2017 11:39 | Son Güncelleme

Ramazan ayında normal beslenme düzenimiz 1 aylığına değişiyor. Peki bu değişikliğe ayak uydurup sağlıklı bir şekilde forma girip fit kalmak mümkün mü? Elbette mümkün!

Uygulayacağınız bu basit 9 ipucu sayesinde, ramazan ayı sizler için çok daha sağlıklı, çok daha formda ve çok daha mutlu geçecek.

Ramazanda Sağlıklı Bir Şekilde Forma Girmenin 9 Yolu

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Sahuru asla atlamayın

Sahuru asla atlamayın
Ramazanda sık yapılan hatalardan biri, uykuya yenik düşerek sahurları atlamak veya sadece su içerek geçiştirmek. Oysa gün içinde aktif ve hareketli kalabilmek için sağlıklı ve dengeli bir sahur yapmak şart. Bu hem formda kalmanıza, hem de sağlığınıza yardımcı olacaktır.
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Sağlıklı iftarlar yapın

Sağlıklı iftarlar yapın
Açlığın verdiği güdüyle iftarda sakın kontrolsüzce yemeye kalkmayın. Seçenekleriniz her zaman dengeli ve sağlıklı olsun.
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Dengeli beslenin

Dengeli beslenin
Sadece ramazanda değil, genelde de uygulamanız gereken bir tavsiye. Sofranızdaki karbonhidrat, yağ, protein ve lif miktarı dengeli ve yeterli miktarda olmalı.
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Bol bol su için

Bol bol su için
Özellikle sıcak yaz günlerinin arifesinde, oruç esnasında dehidre olmamanız için iftar ve sahur vakitlerinde içtiğiniz su miktarı çok önem taşıyor. Su yerine sakın kafeinli içecekler içmeye kalkmayın, çünkü bu sizin susuzluğunuzu gidermeyecek, tam aksine gün içinde daha da dehidre olmanıza neden olacaktır.
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Gün boyunca hareketli olun

Gün boyunca hareketli olun
"Orucu uykuya tutturmak" ramazanda forma girmek için yapılabilecek en temel hatalardan biri. Gün boyunca kendinizi tembelliğe teslim etmeyin, her zaman hareketli ve aktif olun.
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İftar için ılık çorba deneyin

İftar için ılık çorba deneyin
Ne çok sıcak ne çok soğuk. Orucunuzu açacağınız ılık çorba, iftarda aşırı yemenin önüne geçecektir.
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Şekeri bırakın

Şekeri bırakın
Çabuk yanarak yüksek enerji veren şekerli gıdalar, sizlere kısa süreli bir mutluluktan başkasını getirmeyecek. Ramazanda fit kalmak için tatlılarınızı azaltmalı veya tamamen kesmelisiniz.
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Yemekleriniz sağlıklı pişsin

Yemekleriniz sağlıklı pişsin
Kızartma yerine haşlama, ızgara gibi sağlıklı yolları deneyin. Ayrıca yemeklerinize ekleyeceğiniz baharat ve bitkiler, sadece tat vermeyecek, sağlığınızı da olumlu yönden etkileyecektir.
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Bedeninizi oruca hazırlayın

Bedeninizi oruca hazırlayın
Bütün bu önerileri yapmanız bile bazen olumlu sonuç olarak dönmeyebilir. Bu yüzden bedeninizi tanıyın ve doktorunuzdan mutlaka tavsiyeler alın.
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