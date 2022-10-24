Rambo Okan, Ekrem İmamoğlu'na zor anlar yaşattı! Kalabalığın içine doğru daldı ve...

Fenerbahçeli taraftarlığıyla ile tanınan Rambo Okan, İmamoğlu'nun Kadıköy'de inceleme yaptığı sırada koşarak kalabalığın içine daldı. O anlarda tedirgin olan İmamoğlu, kısa süre içinde Rambo Okan'ı tanıyınca kendisiyle konuşma gerçekleştirdi.

"BAŞKANIM, BİZİ ŞAMPİYON YAPMAMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

Kalabalığın içine dalan ve güvenlik güçlerini dinlemeyen Rambo Okan, "Başkanım, bizi şampiyon yapmamak için uğraşıyorlar. Allah rızası için bir şeyler yapın. Ne olur başkanım bir şeyler yapın..."

İMAMOĞLU CEVAP VERDİ

Rambo Okan'ın bu sözlerine cevap veren İmamoğlu, "Tamam, tamam bırakın arkadaşı. Sakin ol tamam. Her şey sizin için güzel olur umarım. Problem yapma ve lütfen sakin ol" dedi.



