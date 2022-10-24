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Rambo Okan, Ekrem İmamoğlu'na zor anlar yaşattı! Kalabalığın içine doğru daldı ve...

24.10.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Ekrem İmamoğlu'nun bir bölgede inceleme yaptığı esnada kalabalığı koşarak aşıp yanına kadar gelmesiyle yine gündeme oturdu. Bağırarak Ekrem İmamoğlu'na seslenen Rambo Okan herkesi korkuttu. İlk başta sesleri duyan İmamoğlu tedirgin oldu ve gelen sese doğru odaklandı. Sonrasında gelen sesin Rambo Okan olduğu fark edilince İmamoğlu ile Rambo Okan arasında küçük bir konuşma gerçekleşti.

Rambo Okan, Ekrem İmamoğlu'na zor anlar yaşattı! Kalabalığın içine doğru daldı ve...

Fenerbahçeli taraftarlığıyla ile tanınan Rambo Okan, İmamoğlu'nun Kadıköy'de inceleme yaptığı sırada koşarak kalabalığın içine daldı. O anlarda tedirgin olan İmamoğlu, kısa süre içinde Rambo Okan'ı tanıyınca kendisiyle konuşma gerçekleştirdi.

"BAŞKANIM, BİZİ ŞAMPİYON YAPMAMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

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Kalabalığın içine dalan ve güvenlik güçlerini dinlemeyen Rambo Okan, "Başkanım, bizi şampiyon yapmamak için uğraşıyorlar. Allah rızası için bir şeyler yapın. Ne olur başkanım bir şeyler yapın..."

İMAMOĞLU CEVAP VERDİ

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Rambo Okan'ın bu sözlerine cevap veren İmamoğlu, "Tamam, tamam bırakın arkadaşı. Sakin ol tamam. Her şey sizin için güzel olur umarım. Problem yapma ve lütfen sakin ol" dedi.


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