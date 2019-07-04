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Rami Malek yeni Bond filminde Arapça konuşan terörist rolünü reddetti

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SİNEMA TV  | 04.07.2019 07:53 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek bir sonraki James Bond filminde oynayacağı terörist rolünü tek bir şartla kabul ettiğini belirtti.

Rami Malek yeni Bond filminde Arapça konuşan terörist rolünü reddetti

The Mirror’a konuşan Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek bir sonraki James Bond filminde oynayacağı ‘terörist’ rolünü tek bir şartla kabul ettiğini belirtti: “Karakter Arapça konuşan veya işlediği suçlara dini gerekçeler gösteren bir terörist olmayacak.”

Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol alan Mısır kökenli ABD’li aktör, "Mr. Robot" dizisinde canlandırdığı 'Elliot Alderson' rolü ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yapımı, Freddie Mercury’nin hayatının anlatıldığı "Bohemian Rhapsody" filminde Mercury’e hayat veren Rami Malek, gösterdiği performans ile 91. Oscar ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu. Malek, şu sıralar çekimleri devam eden Bond filminin kötü adamını canlandırıyor. The Mirror’a konuşan Oscar ödüllü oyuncu, rolü kabul etmeden önce filmin yönetmeni Cary Fukunaga ile konuştuğunu açıkladı. Canlandırdığı kötü adamın yaptıklarının asla dini gerekçelerle yapmadığına emin olmak istediğini söyledi. Aktör rolüyle ilgili "Çok farklı bir terörist ve büyük bir karakter" olduğunu sözlerine ekledi. Malek, filmde canlandırdığı kötü adamı “tehlikeli yeni teknolojiyle donanmış gizemli bir kötü adam” olarak tanımlanıyor.

Daniel Craig'i gizli ajan James Bond olarak izleyeceğimiz son film olan Bond 25’in, 2020 yılında vizyonda olması planlanıyor.

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Rami Malek james bond 007 James Bond The Mirror Mr. Robot Bohemian Rhapsody

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
inanın şu adamın yaptığı bu haraket kadar,benim islama faydam olmamıştır.Allah razı olsun bu aktörden
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