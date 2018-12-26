Ramil Guliyev'in gözü Usain Bolt'un tahtında

Guliyev: "Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum"

Milli atlet Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı hazırlıklarına Antalya'daki kampla sürdürdüklerini belirterek, yılbaşından sonra Moskova kampına geçeceklerini anlattı.

Guliyev, sakatlık yaşamadığı taktirde 2019'da güzel bir sezon geçireceğine inandığını vurgulayarak, "Dünya şampiyonu unvanını korumak için çalışıyoruz. Bu benim için çok önemli. Usain Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için çok çalışıyoruz. Hedefimiz büyük. Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum. Onun için de çok çalışıyorum." diye konuştu.

Dünya şampiyonu olmasının kendisi üzerinde bir baskı oluşturmadığını işaret eden Guliyev, kafasında herhangi bir problem olmadığı sürece iyi bir programla her şeyi yapabileceğine inandığını vurguladı.

"Çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum"

Milli atlet Guliyev, Türkiye'de atletizm sporu için çok şey yapıldığını, ancak başarı için acele edilmemesi, biraz beklenmesi gerektiğini savundu. Alttan yetişen gençlerden güzel dereceler göreceklerine inandığını aktaran Guliyev, "Türkiye'de yeni statlar yapılıyor ve programlı, sistemli çalışmalar yürütülüyor. İnşallah, 2024 ve 2028 Olimpiyatları'na atletizmde takım olarak katılırız. Çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

